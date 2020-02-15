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15 февраля • обновлено в 09:26
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Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото

1.8т
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Премьер московского Большого театра и Американского театра балета Дэвид Холберг снялся в тематической фотосессии для российского модного журнала Vogue. Необычный образ мужчины вызвал споры в сети.

Кадры со съемки опубликовали в Instagram-аккаунте издания. На них 37-летний артист запечатлен нескольких образах (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

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Дэвид Холберг

Дэвид Холберг

bolshoi.ru

Мужчина примерил черное кутюрное платье из полупрозрачной ткани в белый горошек и рубашку с рукавами-фонариками в розовую полоску. Кроме того, на одном из фото артист сидит в нижнем белье бежевого цвета, накинув серое пальто на голое тело.

Дэвид Холберг

Дэвид Холберг

instagram.com/voguerussia

Дэвид Холберг

Дэвид Холберг

instagram.com/voguerussia

Дэвид Холберг

Дэвид Холберг

instagram.com/voguerussia

В комментариях к публикации мнение пользователей по поводу образа Холберга разделились. "Просто восторг", "от его фоток манит бешеной энергией", "прекрасные фотографии", – пишут люди. Однако многие назвали фотосессию пропагандой гомосексуализма и "перебором".

Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото
Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал, что голые Собчак и Глюкоза возмутили сеть откровенным фото. Снимком они решили поздравить подписчиков с Днем влюбленных.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Россия
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Растёт достойная смена Боре и Филе))))
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