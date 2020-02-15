Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото

Премьер московского Большого театра и Американского театра балета Дэвид Холберг снялся в тематической фотосессии для российского модного журнала Vogue. Необычный образ мужчины вызвал споры в сети.

Кадры со съемки опубликовали в Instagram-аккаунте издания. На них 37-летний артист запечатлен нескольких образах (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

Дэвид Холберг bolshoi.ru

Мужчина примерил черное кутюрное платье из полупрозрачной ткани в белый горошек и рубашку с рукавами-фонариками в розовую полоску. Кроме того, на одном из фото артист сидит в нижнем белье бежевого цвета, накинув серое пальто на голое тело.

Дэвид Холберг instagram.com/voguerussia

Дэвид Холберг instagram.com/voguerussia

Дэвид Холберг instagram.com/voguerussia

В комментариях к публикации мнение пользователей по поводу образа Холберга разделились. "Просто восторг", "от его фоток манит бешеной энергией", "прекрасные фотографии", – пишут люди. Однако многие назвали фотосессию пропагандой гомосексуализма и "перебором".

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