Знаменитый танцовщик в платье вызвал споры в сети. Фото

Премьер московского Большого театра и Американского театра балета Дэвид Холберг снялся в тематической фотосессии для российского модного журнала Vogue. Необычный образ мужчины вызвал споры в сети.
Кадры со съемки опубликовали в Instagram-аккаунте издания. На них 37-летний артист запечатлен нескольких образах (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).
Дэвид Холберг
bolshoi.ru
Мужчина примерил черное кутюрное платье из полупрозрачной ткани в белый горошек и рубашку с рукавами-фонариками в розовую полоску. Кроме того, на одном из фото артист сидит в нижнем белье бежевого цвета, накинув серое пальто на голое тело.
Дэвид Холберг
instagram.com/voguerussia
Дэвид Холберг
instagram.com/voguerussia
Дэвид Холберг
instagram.com/voguerussia
В комментариях к публикации мнение пользователей по поводу образа Холберга разделились. "Просто восторг", "от его фоток манит бешеной энергией", "прекрасные фотографии", – пишут люди. Однако многие назвали фотосессию пропагандой гомосексуализма и "перебором".
Boy in Vogue: Дэвид Холберг — Премьер московского Большого театра и Американского театра балета, приглашенный премьер Королевского оперного театра специально для Vogue примерил кутюрное платье и поговорил о красоте. Читайте на Vogue.ru ⠀ Фото: @popmasha Стиль и текст: @nturovnikova ⠀ / ⠀ The Premier of the Moscow Bolshoi theater and the American ballet theater @officialdavidhallberg tried on a couture dress and talked about beauty — on Vogue.ru
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