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Знаменитый российский актер ужаснул болезненным видом: фото и видео

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Знаменитый российский и советский актер Олег Басилашвили удивил поклонников болезненным внешним видом.

Так, 84-летний артист заметно изменился за последнее время. Актер появился в студии передачи "Еще не Познер", выпуск которой опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В ходе интервью Басилашвили рассказал о работе в кино, сотрудничестве с известными артистами СССР, а также пообщался с ведущим о политике, заявив также, что в России могут легко заменить Владимира Путина на посту главы государства.

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили

Скриншот из YouTube

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Отметим, Олег Басилашвили – знаменитый советский и российский актер театра и кино. На его счету десятки успешных театральных постановок и свыше сотни киноработ. Наиболее известен по фильмам "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Курьер", "Осенний марафон", "Раба любви" и по многосерийной ленте "Мастер и Маргарита", в которой сыграл Воланда.

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили

Аргументы и Факты

Олег Басилашвили в фильме

Олег Басилашвили в фильме "Служебный роман"

kino-teatr.ru

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили

kino-teatr.ru

Поклонники актера удивились тому, как за последний год изменилась внешность Басилашвили. Актеру пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни, отметив, что он является одним из "последних здравомыслящих людей в России".

Знаменитый российский актер ужаснул болезненным видом: фото и видео
Знаменитый российский актер ужаснул болезненным видом: фото и видео
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Олег Басилашвили в фильме

Олег Басилашвили в фильме "Мастер и Маргарита"

kino-teatr.ru

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Олег Басилашвили

Олег Басилашвили

Скриншот из YouTube

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили

Скриншот из YouTube

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили

Скриншот из YouTube

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили

Скриншот из YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная российская актриса, звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова ужаснула пользователей сети своим внешним видом. Так, поклонники артистки обратили внимание на то, что она переборщила с пластическими операциями.

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Олег Басилашвили
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