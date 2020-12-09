Знаменитости, одежда которых поразила пользователей сети в 2020 году: как выглядят яркие образы

Компания Google опубликовала список знаменитостей, которые в 2020 году отличились яркими моментами в своем стиле одежды. В рейтинг попали такие звезды, как Дженнифер Лопес, Гарри Стайлс и другие.

Согласно данным, на первом месте оказалась сестра Майли Сайрус Ноа, которая продемонстрировала уличный стиль одежды в виде короткого топа, спортивных штанов и аксессуаров. Об это стало известно на официальном сайте Google.

Ноа Сайрус wwd.com

Второе место заняла ведущая Мария Тейлор, которая ответила Дэну Макнилу после того, как он сказал, что ее образ во время игры Pittsburgh Steelers и New York Giants больше подходит для награды журнала Adult Video News, посвященного видеоиндустрии для взрослых.

Мария Тейлор wwd.com

Третье место заняли Lil Nas X и Билли Айлиш, которые посетили премию "Грэмми". Так, известный рэпер появился на публике в ярко-розовом костюме Versace, а певица – в образе от Gucci с яркими ногтями и маской на лице.

Lil Nas X wwd.com

Билли Айлиш wwd.com

Дженнифер Лопес и Шакира также удивили поклонников своими нарядами. Первая представила несколько образов Versace, а вторая – от дизайнера Питера Дандаса.

Шакира wwd.com

Дженнифер Лопес wwd.com

Кто еще попал в список самых популярных стилей знаменитостей в 2020 году

Lizzo wwd.com

Трэвис Скотт wwd.com

Гарри Стайлс wwd.com

Мелания Трамп wwd.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Google назвала список книг, которым украинцы отдали предпочтения в 2020 году.