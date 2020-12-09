Знаменитости, одежда которых поразила пользователей сети в 2020 году: как выглядят яркие образы

Компания Google опубликовала список знаменитостей, которые в 2020 году отличились яркими моментами в своем стиле одежды. В рейтинг попали такие звезды, как Дженнифер Лопес, Гарри Стайлс и другие.

Согласно данным, на первом месте оказалась сестра Майли Сайрус Ноа, которая продемонстрировала уличный стиль одежды в виде короткого топа, спортивных штанов и аксессуаров. Об это стало известно на официальном сайте Google.

Второе место заняла ведущая Мария Тейлор, которая ответила Дэну Макнилу после того, как он сказал, что ее образ во время игры Pittsburgh Steelers и New York Giants больше подходит для награды журнала Adult Video News, посвященного видеоиндустрии для взрослых.

Третье место заняли Lil Nas X и Билли Айлиш, которые посетили премию "Грэмми". Так, известный рэпер появился на публике в ярко-розовом костюме Versace, а певица – в образе от Gucci с яркими ногтями и маской на лице.

Дженнифер Лопес и Шакира также удивили поклонников своими нарядами. Первая представила несколько образов Versace, а вторая – от дизайнера Питера Дандаса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Google назвала список книг, которым украинцы отдали предпочтения в 2020 году.