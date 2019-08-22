Знаменитому российскому актеру запретили въезд в Украину

Российско-сербскому актеру Милошу Биковичу ("Отель Элеон", "Балканский рубеж") запретили въезд в Украину.

Об этом актер сообщил в Twitter. "Мне запрещен въезд в Украину. Думаю, что я играю иногда лучше, иногда хуже, но не так, чтобы угрожать безопасности нации. "Угроза национальной безопасности", ребята, вы – чемпионы", — написал Бикович.

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Отметим, что весной 2018 года актер принимал участие в съемках на территории аннексированного Крыма. Это и могло послужить причиной запрета на въезд в Украину.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретили въезд популярной российской ведущей Дане Борисовой въезд на три года из-за посещения аннексированного Крыма. За несколько дней до этого Борисова посетила Киев ради съемок шоу "Пацанки".

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