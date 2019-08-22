Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Знаменитому российскому актеру запретили въезд в Украину

2.4т Читать материал на украинском

Российско-сербскому актеру Милошу Биковичу ("Отель Элеон", "Балканский рубеж") запретили въезд в Украину.

Об этом актер сообщил в Twitter. "Мне запрещен въезд в Украину. Думаю, что я играю иногда лучше, иногда хуже, но не так, чтобы угрожать безопасности нации. "Угроза национальной безопасности", ребята, вы – чемпионы", — написал Бикович.

Знаменитому российскому актеру запретили въезд в Украину
Новости
Суперзвезде из России запретили въезд в Украину

Отметим, что весной 2018 года актер принимал участие в съемках на территории аннексированного Крыма. Это и могло послужить причиной запрета на въезд в Украину.

Бикович получает награду из рук Путина

Бикович получает награду из рук Путина

Ведомости

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретили въезд популярной российской ведущей Дане Борисовой въезд на три года из-за посещения аннексированного Крыма. За несколько дней до этого Борисова посетила Киев ради съемок шоу "Пацанки".

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...