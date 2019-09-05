Знаменитого советского актера парализовало после инсульта

Российский актер Валентин Гафт частично парализован после инсульта. Так, сейчас народный артист проходит реабилитацию после болезни.

Состояние актера остается тяжелым, пишет Telegram-канал "112".

Также у артиста возникли проблемы и потребовалась консультация уролога, возможно, ему потребуется хирургическая процедура.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт перенес инсульт и был доставлен в одну из больниц Москвы. 83-летнего народного артиста привезли в больницу самостоятельно. Состояние актера внушало серьезные опасения и его госпитализировали в реанимацию.

Отметим, что в 2016 году СБУ запретила Валентину Гафту въезд в Украину сроком на 5 лет.

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