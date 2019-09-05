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5 сентября • обновлено в 12:08
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Знаменитого советского актера парализовало после инсульта

1.6т Читать материал на украинском

Российский актер Валентин Гафт частично парализован после инсульта. Так, сейчас народный артист проходит реабилитацию после болезни.

Состояние актера остается тяжелым, пишет Telegram-канал "112".

Знаменитого советского актера парализовало после инсульта
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Также у артиста возникли проблемы и потребовалась консультация уролога, возможно, ему потребуется хирургическая процедура.

Знаменитого советского актера парализовало после инсульта

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт перенес инсульт и был доставлен в одну из больниц Москвы. 83-летнего народного артиста привезли в больницу самостоятельно. Состояние актера внушало серьезные опасения и его госпитализировали в реанимацию.

Отметим, что в 2016 году СБУ запретила Валентину Гафту въезд в Украину сроком на 5 лет.

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Персона
Валентин Гафт
Место
Россия
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