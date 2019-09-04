Знаменитого художника "убрали" из главного музея Одессы: разгорелся скандал

Одесский областной совет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея, одним из самых дорогих художников Украины Александром Ройтбурдом.

Соответствующий документ он обнародовал на своей странице в Facebook. Так, поддержал это решение 51 депутат, против были трое, а удержалось — двое, не голосовало — 17. В сети уже отреагировали на увольнение Ройтбурда (чтобы посмотреть видео с заседания, проскролльте до конца страницы).

Инициатором разрыва контракта стал депутат от "ОПЗЖ" Алексей Кобыльников, который утверждал, будто директор не выполнял запросы про финансовую деятельность музея и не уважал депутатов.

В частности, в проекте решения указали, что Ройтбурд нарушил правила внутреннего трудового распорядка, проводил мероприятия, которые якобы противоречат статуту музея, и осуществлял внеплановые ремонтные работы.

Сам Ройтбурд отреагировал в комментарии "Громадському" на заявление, что он не уважает депутатов одесского облсовета. В частности, он подтвердил, что к некоторым представителям власти не испытывает уважения. "Я буду обжаловать это незаконное решение в суде", – пообещал он.

Депутат от "Европейской солидарности" Юрий Басюк высказался против увольнения, назвав решение облсовета политизированным.

Александр Ройтбурд facebook /oleksandrroytburd

"Он – известный художник, это человек, который возрождает музей. При нем в разы выросли поступления от продажи билетов, был создан клуб меценатов — Клуб Маразли. Чтобы вступить в него, нужно заплатить 30 тысяч гривен, которые пойдут на развитие музея. Так вот, в этом клубе уже 50 человек. Много ли вы знаете подобных примеров", — возмутился он.

Как пишет журналистка Соня Кошкина в Telegram, сначала депутаты рассказывали на заседании, что не хотели назначать Ройтбурда на должность директора, потом, что он — "аморален, ибо пишет картины г**ном". И поэтому от них воняет".

Александр Ройтбурд facebook /oleksandrroytburd

"Да-да. Именно так. На сессии облсовета рассказывали. Я не шучу. В результате Сашу все же назначили (Максим Степанов, дорогой, поклон тебе). И за очень короткое время он превратил бывший захолустный, хоть и с очень богатой коллекцией, ОХМ в точку культурного притяжения не только Одессы, но и Украины. Без преувеличений. Приехать в город и не пойти в ОХМ стало уже просто моветоном. При Саше музей расцвел. Даже несмотря на палки в колеса, ограниченное финансирование. Но черти все не успокаивались. Он им как кость в горле был. В последнее время чуть ли не на каждую сессию облсовета выносился вопрос о его отставке — досрочном разорванными контракта. Нечем, б**ть, больше заняться", — высказалась Кошкина.

Она добавила, что Ройтбурд — художник мирового уровня, чьи картины экспонируются от Берлина до Нью-Йорка. Из украинских — один из самых дорогих и продаваемых, а музей для него был чистым волонтерством.

Инженер в HYS Enterprise Нелли Дивенко написала в Facebook, что Одесса давно перестала быть добрым и гостеприимным городом.

Александр Ройтбурд — фото Айдера Муждабаева facebook /oleksandrroytburd

"Это город жлобов и коррупционеров. Город, жители которого строят балконы из вагонки на памятниках архитектуры. Мы потеряли то немногое, что давало надежду на восстановление имиджа. Все прос**но, и одесситы это заслужили", — отметила она.

Бывший руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов также гневно отреагировал на увольнение Ройтбурда.

"Они уволили человека, который музей из подвала превратила в музей. Который отремонтировал залы и втрое увеличил количество посетителей. Который сделала ОХМ известным не только на всю страну, но и за ее пределами. А что было до Ройтбурда? Крыша с дырками, плесень на стенах и крошка проданных билетов", — сказал он.

Вицепремьер по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба также поддержал Ройтбурда.

"То, что он делал в Одессе, по сути было интеграцией отдельно взятого музея в европейское культурное пространство. Украинская совок, постсовок и рагульство никуда не делись. Они всегда готовы отжать утраченные позиции у тех, кто пытается ввести в Украине нормальные европейские стандарты", — подчеркнул Кулеба.

А "Демократична Сокира" представила полный список депутатов, которые голосовали за увольнение директора и против.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ройтбурд — активный участник событий на Евромайдане. Он написал несколько драматичных полотен и стал активным блогером.

В 2009 году Александр Ройтбурд получил звание самого дорогого художника Украины — его картину "Прощай, Караваджо" отдали с молотка на лондонском аукционе "Филлипс" за 97 тысяч долларов.

В марте 2018 года он стал директором Одесского художественного музея. До этого момента Степанов заявил, что Ройтбурд выведет Одесский музей на новый уровень.

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