Знаменитого американского певца обвинили в изнасиловании

Известного американского певца Криса Брауна задержали в Париже по подозрению в изнасиловании.

По данным ВВС, 24-летняя девушка рассказала, что встретилась со знаменитостью в ночном клубе в центре французской столицы, после чего пошла к нему в отель.

Представители Брауна пока не прокомментировали информацию о его задержании. Уточняется, что вместе с артистом были арестованы его охранники.

Инцидент, в котором обвиняют американского рэпера, якобы произошел 15 января в роскошном отеле Mandarin Oriental, который находится на Елисейских полях.

Крис Браун fooz.ru

Позже в Instagram исполнителя появился эмоциональный пост о том, что все происходящее является ложью. Он написал, что подобные обвинения являются неуважительными по отношению к его семье.

У Брауна ранее уже были проблемы с законом. В частности, певица и бывшая подруга Рианна обвиняла его в избиении в 2009 году. За это исполнитель получил пятилетний условный срок и был приговорен к общественным работам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время знаменитостей часто обвиняют в изнасилованиях или домогательствах. На знаменитого американского актера Кевина Спейси подали в суд, обвинив его в сексуальных домогательствах к подростку.

В подобных действиях также подозревали американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, однако он позже сдался полиции. Его отпустили под залог.

Не обошел скандал и представителей спортивной индустрии. В частности, бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора задержали по подозрению в избиении и изнасиловании.

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