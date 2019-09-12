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12 сентября • обновлено в 18:22
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Знаменитая выпускница "Фабрики звезд" сбежала из России

2.5т Читать материал на украинском

Российская певица, бывшая участница группы "Фабрика" Сати Казанова заявила о переезде из России.

Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает портал Starhit.ru. Звезда устала от жизни в Москве и решила перебраться на родину к своему мужу, итальянскому фотографу Стефано Тиоццо, за которого Казанова вышла замуж в 2017 году.

Казанова и Тиоццо

Казанова и Тиоццо

Starhit

"В Италию влюбилась сразу. Местные люди — расслабленные и позитивные, чего о соотечественниках в силу исторических и географических причин не скажешь", — отметила певица.

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Сати Казанова была участницей группы "Фабрика" с 2002-го по 2010 год. В ее сольной дискографии два альбома. Она также снялась в фильмах "По небу босиком" и "Zолушка".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный телеведущий, экс-резидент Comedy Club Таир Мамедов объяснил, что переехал из России в США в 2013 году, потому что его не устраивало положение дел в стране.

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Персона
Сати Казанова
Место
Россия
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Неужели к вам свиняки,ато от вас бегут миллионы нерабов.
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70rus xxx
70rus xxx
И в чем новость,ладно б на Окраину.Вон,Сеня-кролик,тоже скучает на Майами по родине.
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