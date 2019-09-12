Знаменитая выпускница "Фабрики звезд" сбежала из России

Российская певица, бывшая участница группы "Фабрика" Сати Казанова заявила о переезде из России.

Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает портал Starhit.ru. Звезда устала от жизни в Москве и решила перебраться на родину к своему мужу, итальянскому фотографу Стефано Тиоццо, за которого Казанова вышла замуж в 2017 году.

Казанова и Тиоццо Starhit

"В Италию влюбилась сразу. Местные люди — расслабленные и позитивные, чего о соотечественниках в силу исторических и географических причин не скажешь", — отметила певица.

Сати Казанова была участницей группы "Фабрика" с 2002-го по 2010 год. В ее сольной дискографии два альбома. Она также снялась в фильмах "По небу босиком" и "Zолушка".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный телеведущий, экс-резидент Comedy Club Таир Мамедов объяснил, что переехал из России в США в 2013 году, потому что его не устраивало положение дел в стране.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!