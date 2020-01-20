"Это просто базарняк": знаменитая украинская актриса разгромила "слуг народа"

Известная украинская актриса театра и кино Ирма Витовская высказалась о президенте Владимире Зеленском и его партии "Слуга народа".

Так, в интервью изданию "УП" артистка заявила, что по ее мнению, Зеленский уже устал. И это не странно, ведь сложно возглавлять государство, без хорошей команды. А, как отметила, Витовская, возле президента находятся депутаты, "которые интеллектуально обнищавшие" и "ничего не могут сделать".

Ирма Витовская Фото: styler.rbc.ua

"Ну, много уже его (Зеленского. – Ред.) бедного запугали, мне кажется. Он не понимает, что это все такое... Я вообще не завидую тому, кто осмелится возглавить такую ​​страну без сей терапии. Это такая команда должна прийти — не один, не пять человек, не семь. Это должны быть все. А я смотрю на некоторых депутатов, и меня просто Кондратий хватает. Ну, это такое интеллектуальное обнищание! Что они могут, несчастные, сделать? Они сами с собой не могут сделать ничего. То, что они некоторые открывают рот, — это просто базарняк. Какая-то уборщица умнее некоторых депутатов, извините", — сказала Витовская.

Владимир Зеленский и депутаты от партии "Слуга народа" Фото: vesti.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирма Витовская высказалась о юморе студии "Квартал 95". Так, она заявила, что комикам следует развиваться и расти.

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