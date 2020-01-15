Знаменитая бьюти-блогер оказалась трансгендером: фото и видео

Известная голландская бьюти-блогер Никки де Ягер, известная под псевдонимом NikkieTutorials, призналась, что является трансгендером.

Об этом она заявила в видео, которое появилось на YouTube-канале модели 13 января."Я хочу начать этот год с правды, наконец-то рассказав вам о той части моей жизни, которая сделала меня той, кто я есть. Я не могу поверить, что сейчас говорю об этом перед всем миром, но, черт возьми, это так прекрасно чувствовать, что сейчас я это сделаю", — призналась Никки.

По словам де Ягер, она "родилась в неправильном теле". И в детстве почувствовала, что она не мальчик, носила одежду для девочек и игралась с куклами.

Никки де Ягер начала принимать гормоны в 14 лет и полностью превратилась в девочку к 19 годам.

Менее чем за сутки ее трогательное обращение к подписчикам собрало 12 миллионов просмотров и попало в мировой топ самых просматриваемых видео.

Блогерша прославилась обучающими роликами о том, как делать макияж. В ее видео появлялись как другие популярные ютуберы, так и знаменитости, включая Леди Гагу, Джесси Джи и Ким Кардашьян. К началу 2020 года на канал Nikkie Tutorials подписаны почти 13 млн человеков.

Как сообщал OBOZREVATEL, первую в мире звезду-трансгендера реалити-шоу Мириам Риверу нашли мертвой в ее доме в Мексике.

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