Знаменистости, которых поразил СПИД: Фредди Меркюри, Джиа Каранджи и другие

1 декабря – День борьбы со СПИДом. Увы, эта болезнь, как и коронавирус, остается все еще не изученной до конца и продолжает собирать жертв по всему миру. Не исключение и мировые звезды.

Джиа Каранджи, Фредди Меркьюри и Рудольф Нуреев скончались из-за этой болезни, а Чарли Шин и Ирвин Джонсон продолжают бороться – подробнее о жертвах СПИДа среди звезд в материале OBOZREVATEL.

Фредди Меркьюри

Рок-икона ХХ века является, наверное, одной из самых известных звезд, умерших от СПИДа. Первые сведения о его болезни появились еще в 1986 году, но официально певец сообщил об этом 23 ноября 1991 года, за сутки до смерти. Состояние Фредди Меркьюри стремительно ухудшалось в последние пять лет его жизни – в 1989 году группа даже отменила концертный тур, поскольку здоровье солиста не позволяло устроить гастроли.

Фредди Меркьюри / одно из последних фото Фредди Меркьюри

Рудольф Нуреев

Артист балета эмигрировал из СССР потому, что ему хотелось свободы, а кроме того – из-за боязни преследования в связи с его нетрадиционной сексуальной ориентацией. ВИЧ у артиста диагностировали в 1984 году, но долгое время Нуреев не признавал свою болезнь. В то время врачи предложили ему единственный вариант лечения – ежедневные инъекции, но тот отказался.

Уже в конце 1980-х годов танцовщик также прошел экспериментальное лечение, от которого ему стало лучше, но в 1988 году состояние здоровья Нуреева вновь ухудшилось. Благодаря поддержке родственников он смог прожить еще пять лет и скончался 6 января 1993 года.

Рудольф Нуриев на сцене / одно из последних фото Нуриева

Рок Хадсон

Року Хадсону не повезло – он был одним из первых в истории людей, заболевших СПИДом, причем еще в те времена, когда об этой болезни не говорили, а о хоть какой-то терапии и речи не шло. Звезда фильмов "Когда приходит сентябрь", "Зеркало треснуло" и других культовых картин 1950-х годов, остался со своей болезнью один на один, хотя долгое время даже не подозревал о ее наличии – попеременно врачи лечили анемию крови, пневмонию, бронхит и другие сопутствующие заболевания.

В 1983 году Хадсону, наконец, поставили верный диагноз, предшествовала этому тяжелейшая саркома Капоши – болезнь, поражающая внутренние органы и кожу. Хадсон прожил в борьбе еще два года и скончался в сентябре 1985 года, перед этим рассказав о своем диагнозе общественности.

Рок Хадсон в молодости / одно из последних фото Хадсона

Джиа Каранджи – первая известная женщина, скончавшаяся от СПИДа

Жизнь Джии Каранджи, короткую, но яркую, можно назвать современной трагедией. Девочка рано стала самостоятельной – уже в 17 лет отправилась покорять модные подиумы и страницы глянцевых журналов. Супермодель перевернула мир, вернув моду на брюнеток со смуглой кожей. Обложки Vogue, Cosmo и других известных изданий с Каранджи расходились огромными тиражами.

Тем не менее, уже с 18 лет девушка начала регулярно употреблять кокаин (а до этого она баловалась алкоголем и легкими наркотиками), затем перешла на героин. Это стало влиять на ее работу, в 23 года Джия отправилась на реабилитацию в первый раз, но ей это не помогло. Со временем она потеряла все рабочие контракты, а после возвращения в родную Филадельфию и вовсе стала продавать себя за очередную дозу.

Скончалась супермодель и легенда подиума 18 ноября 1986 года, в 26-летнем возрасте, став первой женщиной, умершей от СПИДа. На последних фото Каранджи просто не узнать.

Джиа Каранджи / последнее фото Джии Каранджи

Айзек Азимов

История известного писателя-фантаста Айзека Азимова интересна тем, что он стал одним из первых людей на планете, заразившихся СПИДом не из-за однополых связей или наркотиков. Азимов стал жертвой… переливания крови!

В 1983 году писателю сделали операцию на сердце, для которой взяли донорскую кровь. СПИД тогда проходил первые исследования, поэтому никто не знал, что болезнь может передаться через кровь.

Тем не менее, это произошло. Азимов узнал о своем инфицировании в 1989 году, готовясь к еще одной операции. Прожил он еще три года, но об истинном диагнозе гения фантастики его супруга рассказала лишь через 10 лет после кончины Азимова.

Айзек Азимов / одно из последних фото писателя

Клаус Номи – первая жертва СПИДа

Сегодня его имя вспомнят, прежде всего, любители эпатажа, театра Кабуки и футуризма. Номи был театральной звездой США 1970-х годов, часто появлялся в обществе Дэвида Боуи. Слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Номи не были подтверждены официально.

Увы, Номи вошел в историю не только как талантливый артист – он стал третьей (если верить статистике), а в культуре – первой жертвой СПИДа. Актер узнал о диагнозе уже незадолго до смерти, страдал от саркомы Кабуки и скончался 6 августа 1983 года. При этом, он поступил как герой, разрешив взять свои клетки, кровь на специальные анализы и исследования, надеясь, что это поможет в поиске лекарства.

Клаус Номи / Клаус Номи в последний год жизни

Чарли Шин

Сын знаменитого актера Мартина Шина – Чарли Шин известен по фильмам "Горячие головы", "Взвод", а настоящей звездой его сделали сериалы "Два с половиной человека" и "Спин-сити". Увы, актерской карьере сопутствовал алкоголь, легкие наркотики и беспорядочные половые связи. Из-за этого от Шина ушла его жена – Дениз Ричардс, забрав детей.

17 ноября 2015 года Шин признался, что у него – положительный ВИЧ-статус и буквально "утонул" в судебных исках, ведь многочисленные половые партнерши Шина не знали об этом и теперь находились в зоне риска. Сейчас актер продолжает разбираться со своей личной жизнью и проходит поддерживающую терапию.

Чарли Шин в молодости / пьяный Чарли Шин

Ирвин Мэджик Джонсон – первый "почти излечившийся" от ВИЧ / СПИД

Знаменитый баскетболист, звезда спорта Ирвин Джонсон, узнал о ВИЧ в ноябре 1991 года. При этом, спортсмен никогда не был ловеласом, не употреблял наркотики. Однако, привыкший побеждать, Джонсон решил не сдаваться.

Джонсон начал вести полностью здоровый образ жизни, заниматься общим укреплением организма, а в 1992 году стал олимпийским чемпионом. Тогда же он создал благотворительный фонд, который помогает проводить исследования, поддерживает больных и просвещает людей.

В жизни Джонсона было немало спортивных побед и после диагноза, но главной он считает июльский день 2002 года, когда врачи сообщили ему, что содержание вируса в организме снизилось до неопределяемого. Спортсмен продолжает быть примером для многих больных по всему миру и на все вопросы о том, как ему удалось "почти излечиться", отвечает:

"Я просто продолжаю бороться"

Мэджик Джонсон / благотворительная акция Джонсона

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