"Знал, что могут убить": выяснились подробности ликвидации Круга

Убийца Михаила Круга тверской бандит Дмитрий Веселов перед смертью успел рассказать о преступлении близким и говорил, что боится мести.

Об этом сообщил журналистам во вторник глава отдела по расследованию особо важных дел тверского управления СК РФ Шихбала Амирсеидов, передает РИА Новости.

Михаил Круг Собеседник

"Есть ряд свидетелей, с которыми успел пообщаться Веселов перед своей кончиной. Он выражал озабоченность, что ему могут отомстить за убийство Круга. Лично Веселов успел перед смертью рассказать самым близким подробности об обстоятельствах данного преступления", - сказал Амирсеидов.

По его словам, другой участник налета на дом певца Александр Агеев, написавший явку с повинной, "лишь подтвердил всю ситуацию". Следствие уже знало детали случившегося, опросив множество свидетелей, а его признание "стало вишенкой на торте".

Опасения Веселова были не напрасны: меньше чем через год после гибели Круга, в марте 2003-го, его застрелил член его же ОПГ Александр Осипов. Он был знаком с певцом, ценил его творчество и так решил отомстить за его убийство.

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