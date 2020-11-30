Злата Огневич переболела COVID-19 и описала свое состояние

Украинская певица Злата Огневич заболела коронавирусом и рассказала, как протекала болезнь.

По ее словам, все началось с того, что ночью она ощутила, как невидимое кольцо сжимало ее шею и в горле сильно першило. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

"Я периодически рассасывала пастилки от ангины, они обычно меня спасают. Утро. Начались все признаки ОРВИ, приняла обычные лекарства. Маску, перчатки в маркет надела, считаю, когда ты болен любой простудой – ты просто обязан носить средства защиты, чтобы других не заражать!" – написала артистка.

Уже вечером горло внезапно перестало болеть и Огневич обратилась за помощью к своему отцу, который работает врачом.

"И вот, я уже спешу в аптеку: купить ДН + ФН (он "разжижает" кровь). Вот и все лекарства для снятия/облегчения симптомов. Ну, еще витамин C, D в тройной дозе, а также – пить очень много теплой воды", – отметила певица.

Также она рассказала, что в течение восьми дней сама вводила себе все лекарства.

Кроме того, температура у знаменитости была всего один день – 38,2. А после того, как у нее начался инфекционный кашель – ей пришлось три дня пить антибиотик.

Огневич заявила, что антибиотик бессилен против вирусов. По ее словам, когда врачи "на всякий случай" назначают его – это настоящий ужас и они травят организм химией.

"На пятый день болезни началась пытка – пропали напрочь обоняние и вкус! Представьте, что вы не ощущаете ни единого запаха, а вся еда – как влажная бумага. К этому прибавьте постоянное ощущение тошноты в течении недели, как после бурной вечеринки или при беременности", – сообщила певица.

Через неделю обоняние артистки вернулось частично, а через месяц – уже полностью.

"В целом, это совсем не страшно, я про легкую форму. А ею болеют около 80% зараженных. Главное, вовремя приступить к лечению и мыслить позитивно!" – подытожила Огневич.

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