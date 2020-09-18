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Злата Огневич сверкнула пышной грудью в откровенном наряде. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
1,3 т.
Злата Огневич сверкнула пышной грудью в откровенном наряде

Украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала пышную грудь.

Так, снимке звезда позировала в соблазнительном платье с глубоким декольте. Свой образ она дополнила украшениями. Соответствующий кадр Огневич опубликовала на личной странице в Instagram.

Злата Огневич сверкнула пышной грудью в откровенном наряде (Instagram Златы Огневич)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото певицы. Они засыпали ее комплиментами.

"Бомба", "Горячий кадр", "Ух, какая чувственная", "Просто секс", "Прекрасная", "Красотка", – написали люди.

Злата Огневич сверкнула пышной грудью в откровенном наряде. Фото
Злата Огневич сверкнула пышной грудью в откровенном наряде. Фото
Злата Огневич сверкнула пышной грудью в откровенном наряде. Фото
Злата Огневич сверкнула пышной грудью в откровенном наряде. Фото
Злата Огневич сверкнула пышной грудью в откровенном наряде. Фото
Злата Огневич сверкнула пышной грудью в откровенном наряде. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Злата Огневич похвасталась роскошной фигурой в купальнике.

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