Злата Огневич сверкнула пышной грудью в откровенном наряде. Фото

Украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала пышную грудь.

Так, снимке звезда позировала в соблазнительном платье с глубоким декольте. Свой образ она дополнила украшениями. Соответствующий кадр Огневич опубликовала на личной странице в Instagram.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото певицы. Они засыпали ее комплиментами.

"Бомба", "Горячий кадр", "Ух, какая чувственная", "Просто секс", "Прекрасная", "Красотка", – написали люди.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Злата Огневич похвасталась роскошной фигурой в купальнике.