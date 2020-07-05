Злата Огневич сделала заявление о романе с влиятельным украинским политиком

Украинская певица и бывший народный депутат Злата Огневич впервые прокомментировала слухи о романе в влиятельным политиком, имя которого держится в секрете.

Так, ранее появились слухи, что в период своей политической деятельности артистка крутила роман с главой Администрации одного из бывших президентов Украины. Об этом шла речь в передаче "Світське життя" с Катериной Осадчей на канале 1+1 ( видео смотрите в конце новости).

Instagram Златы Огневич

С 2014 по 2015 год Огневич была народным депутатом Украины от "Радикальной партии" Олега Ляшко. Именно тогда она якобы закрутила роман с влиятельным коллегой. По словам ведущей Екатерины Осадчей, их связи есть доказательства – в документах зафиксирована информация, что они вместе летали на чартерном рейсе.

Огневич уклончиво прокомментировала слухи о личной жизни:

"Если я летала в Америку, это же не значит, что у меня роман с Бараком Обамой. Думайте, что хотите".

Осадчая, в свою очередь, добавила, что в шоу-бизнесе за глаза говорят о том, будто у певицы было больше денег и влияния, когда Злата встречалась с политиком.

"Если бы у меня был такой мужчина либо связи с политикой, я бы имела, наверное, сейчас дом за Киевом, о котором я давно мечтаю, какое-то крутое авто. У меня обычная машина, у меня однокомнатная квартира, которую мы приобрели с родителями. Поэтому вся моя декларация, как на ладонях", – ответила Огневич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Злата Огневич снялась в видео с полностью голым мужчиной.