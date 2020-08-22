Злата Огневич рассказала, как едва не погибла на курорте

Украинская певица Злата Огневич призналась, что в юном возрасте едва не погибла во время летнего отдыха на курорте.

Как рассказала артистка в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Україна", она купалась в море, начала захлебываться водой и головой ударилась о камни. В этот момент на берегу находился какой-то подросток, который увидел, что Злата в беде.

"Ему было, возможно, 10-13 лет. Он заметил, что со мной что-то не так, и буквально за волосы вытащил меня на берег", – рассказала знаменитость.

Огневич рассказала о случаях, когда была на грани жизни и смерти Instagram Златы Огневич

Также певица вспомнила, как через 10 лет после этого инцидента снова оказалась на грани жизни и смерти. Это произошло во время похода с друзьями. Огневич решила сократить путь и пошла другой дорогой, но не удержалась и упала со скалы в реку. Друзья были неподалеку от девушки и спасли ее. Артистка призналась, что в тот день посмотрела на мир другими глазами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Злата Огневич поделилась с поклонниками откровенным фото, на котором позировала в белом кружевном белье. Свой образ певица дополнила чулками и белой накидкой.