Украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками откровенным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в белом кружевном белье, продемонстрировав стройное тело. Свой образ Огневич дополнила чулками и белой накидкой.

"Моя женская сила в том, что я принимаю себя и понимаю, что такое любовь и уважение. Нельзя быть немножко добрым, а немножко – плохим. Все мы – такие как есть и это прекрасно! У всех своя красота и особая магия", – написала певица.

Злата Огневич в откровенном белье (Instagram Златы Огневич)

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации Огневич, и засыпали ее комплиментами.

Злата Огневич похвасталась стройной фигурой в кружевном белье. Фото

Злата Огневич похвасталась стройной фигурой в кружевном белье. Фото

Злата Огневич похвасталась стройной фигурой в кружевном белье. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Злата Огневич похвасталась роскошной фигурой в купальнике.