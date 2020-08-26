Зибров рассказал, на каких условиях согласился петь в попурри на День Независимости

Украинский эстрадный певец Павел Зибров рассказал, что согласился выступить в звездном попурри на День Независимости в центре Киева с учетом единственного условия – исполнять действительно популярные песни.

Так, по словам артиста, который спел припевы из трека Олега Винника "Нино" и композиции Верки Сердючки "Хорошо" – это действительно знаменитые украинские песни. Также он отметил, что его не смутило пение на русском языке. Об этом пишет KP.UA (чтобы посмотреть видео, доскроллте новость до конца).

"Прекрасная организация, все было современно и креативно. Многие мне писали: почему пели на языке агрессора? Но язык же здесь не при чем, это глупости. Тогда и на немецком нельзя петь, ведь немцы же на нас нападали. Когда мне предложили поучаствовать в проекте, единственным моим условием было то, чтобы песни, которые я исполню, были известными в Украине. Сердючка – это же народная любимица, а Винник – звезда номер один", – выказалася Зибров.

Зибров во время попурри на Софийской площади YouTube (скриншот видео)

Также он добавил, что в попурри были включены песни из репертуара украинских артистов, и ни одной песни русского исполнителя. Артисты, рожденные в Украине – пели и на украинском, и на русском, и на татарском.

"Возможно, многие хотели, чтобы звучали патриотические песни, но мне, кажется, воспевать любовь, красоту – это тоже патриотизм. Были знаковые песни, такие как "Червона рута", "Там, де ми є", – подытожил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в День Независимости, 24 августа, на Софийской площади в Киеве топовые украинские звезды исполнили яркое попурри из самых популярных хитов независимой Украины.

Украинские группы "Бумбокс" и "Океан Ельзи" заявили, что не давали разрешения на использование их песен в праздничном попурри.

Композиция из 42 украинских хитов на День Независимости попала в скандал в сети.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк осудил выступление звезд и подбор песен для попурри.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!