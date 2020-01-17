Жванецкому поставили смертельный диагноз, сатирик в больнице – СМИ

85-летнему писателю-сатирику Михаилу Жванецкому якобы поставили "страшный диагноз, погубивший многих артистов".

Об этом сообщил "Московский комсомолец", утверждая, что о болезни мужчина узнал еще до Нового года, который отмечал на родине в Одессе.

После возвращения в Москву Жванецкого якобы срочно госпитализировался в больницу Управления делами президента. По данным ресурса, сатирик "находится в состоянии средней тяжести".

Михаил Жванецкий и Владимир Путин Информатор

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Москве жестко избили сына Жванецкого, 24-летнего Дмитрия. Он вместе с товарищем вступились за девушку в караоке, после чего завязалась драка. Парней отвезли в больницу.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал