Главная Новости
18 января • обновлено в 00:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Жванецкому поставили смертельный диагноз, сатирик в больнице – СМИ

1.4т
Читать материал на украинском

85-летнему писателю-сатирику Михаилу Жванецкому якобы поставили "страшный диагноз, погубивший многих артистов".

Об этом сообщил "Московский комсомолец", утверждая, что о болезни мужчина узнал еще до Нового года, который отмечал на родине в Одессе.

После возвращения в Москву Жванецкого якобы срочно госпитализировался в больницу Управления делами президента. По данным ресурса, сатирик "находится в состоянии средней тяжести".

Новости
Жванецкий отменил юбилейный концерт из-за тяжелой травмы

Михаил Жванецкий и Владимир Путин

Михаил Жванецкий и Владимир Путин

Информатор

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Москве жестко избили сына Жванецкого, 24-летнего Дмитрия. Он вместе с товарищем вступились за девушку в караоке, после чего завязалась драка. Парней отвезли в больницу.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Кирилл Лютый
Персона
Михаил Жванецкий
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги