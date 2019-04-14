''Жутко болели голова и низ живота'': звезда шоу ''Дом-2'' заявила об изнасиловании

Бывшая участница телевизионного шоу "Дом-2" и экс-возлюбленная рэпера Гуфа Яна Шевцова пожаловалась на признаки сексуального насилия.

Как пишет "СтарХит", девушка подозревает, что в одном из клубов ей "что-то подсыпали в напиток". Чем закончился вечер, блондинка не помнит. Лишь на утро она обнаружила, что ее тело "усыпано засосами".

Фото: starhit.ru

"Похоже, мне что-то подсыпали в напиток. После этого ничего не помню. Проснулась, посмотрела на себя в зеркало — и ужаснулась: тело усыпано засосами, а еще жутко болели голова и низ живота", — призналась Шевцова.

В рамках концертного тура начинающая певица Шевцова выступила в трех клубах. В том, где произошел инцидент, она якобы не употребляла спиртного, а ограничивалась лишь водой и соками. Сегодня, как рассказала звезда шоу "Дом-2", по этому делу уже ведется следствие.

"Еще в этом клубе меня кинули на деньги. Не заплатили мне 120 тысяч рублей. То, что случилось со мной, просто ужасно", - добавила Шевцова.

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