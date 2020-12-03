Журнал Time впервые за 92 года выбрал "Ребенка года": что известно о победителе

Американский журнал Time в 2020 году впервые выбрал "Ребенка года". Такое звание было присвоено 15-летней исследовательнице в сфере высоких технологий Гатанджали Рао.

Об этом идет речь на официальном сайте издания. Отмечается, что Рао исследует такие научные инструменты, как искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок. Кроме того, подросток применяет их для решения проблем в повседневной жизни.

"Моя цель не только в создании собственных устройств для решения проблем мира, но и в том, чтобы вдохновить других делать то же. Потому что я на своем опыте знаю, как это тяжело, когда не видишь никого похожего на себя. И вот что я хочу сказать: если я могу что-то сделать, то и вы можете и кто угодно может", – заявила Рао в интервью Time.

В 2019 году Рао была включена журналом Forbes в рейтинг "30 моложе 30" в категории "Наука", а в 2020 году Time признал ее одним из "молодых изобретателей, меняющих мир".

К слову, Рао стала победителем в номинации "Ребенок года", обойдя других четырех финалистов. Всех пятерых отобрала специально созданная комиссия. Всего на это звание было номинировано 5000 детей в США в возрасте от 8 до 16 лет.

Последние 92 года журнал Time выбирал "Человека года", и только в 2020-м создал новую категорию – "Ребенок года". Журнал считает, что она должна служить "барометром для оценивания новых лидеров самого молодого поколения Америки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее база данных фильмов IMDb (Internet Movie Database) опубликовала рейтинг 10 самых популярных знаменитостей. Среди них оказались Аня Тейлор-Джой, Ана де Армас, Марго Робби и другие.