Журнал Time назвал лучших артистов 2020 года

Американское издание Time признало южнокорейский бойбенд BTS артистами 2020 года. Как стало известно, знаменитости побили все рекорды в музыке и бизнесе.

Так, сейчас ребята находятся на вершине своей карьеры даже в период пандемии. Им удалось организовать онлайн-концерт, который посетили 756 тысяч зрителей. Стоимость билетов составляла от 26 до 35 долларов, пишет Time.

Стоит отметить, что BTS сформировались в 2013 году. В коллективе семь участников: RM, Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука.

В 2017 году группа сменила логотип и расшифровку их названия – теперь они называются Beyond The Scene.

Кроме того, ранее издание Time и корейский Forbes уже вносили BTS в рейтинги самых влиятельных людей.

Клип южнокорейской группы BTS на песню Boy with Luv побил рекорд на YouTube по просмотрам за сутки.

Группа BTS стала триумфатором премии MTV EMA 2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее южнокорейская группа BTS презентовала клип на песню Dynamite, который побил рекорды на YouTube.