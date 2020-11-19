Журнал Billboard выбрал "Женщину года 2020": в сети разгорелся скандал

София Ковнир Люди 16:07, 19.11.2020

Журнал Billboard признал американскую рэпершу Карди Би женщиной года.

Так, ее песня "WAP" стала очень популярной и заняла первое место в чарте Billboard Hot 100. Об этом стало известно на сайте издания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Исполнительница также выпустила свою коллекцию спортивной одежды и обуви вместе с брендом "Reebok".

Кроме того, Карди Би активно выражала свою гражданскую позицию по поводу политического положения в стране.

Журнал Billboard признал американскую рэпершу Карди Би женщиной года
Севастополь FM

Как оказалось, не все фанаты согласны с решением издания. Так, рэперша опубликовала на своей странице в Instagram видеообращение, в котором яро ответила тем, кто не признает ее титул.

По ее словам, люди не видят то, что она делает. Ведь она не рассказывает о своей благотворительной деятельности и о том, как тратит деньги на встречи с политиками, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся США.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная американская рэперша Карди Би (Cardi B) пришла на вечеринку по случаю вручения музыкальной премии "Грэмми" в откровенном наряде.

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