Журнал Billboard выбрал 'Женщину года 2020': в сети разгорелся скандал

Журнал Billboard признал американскую рэпершу Карди Би женщиной года.

Так, ее песня "WAP" стала очень популярной и заняла первое место в чарте Billboard Hot 100. Об этом стало известно на сайте издания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Исполнительница также выпустила свою коллекцию спортивной одежды и обуви вместе с брендом "Reebok".

Кроме того, Карди Би активно выражала свою гражданскую позицию по поводу политического положения в стране.

Как оказалось, не все фанаты согласны с решением издания. Так, рэперша опубликовала на своей странице в Instagram видеообращение, в котором яро ответила тем, кто не признает ее титул.

По ее словам, люди не видят то, что она делает. Ведь она не рассказывает о своей благотворительной деятельности и о том, как тратит деньги на встречи с политиками, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся США.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная американская рэперша Карди Би (Cardi B) пришла на вечеринку по случаю вручения музыкальной премии "Грэмми" в откровенном наряде.