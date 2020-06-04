Жукова обвинили в изнасиловании беременной жены

Елена Жукова, бывшая супруга музыканта Романа Жукова, заявила, что муж изнасиловал ее на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш.

Инцидент якобы произошел в 2008 году. Ее слова передает "Собеседник".

"Муж насильно принудил меня заниматься с ним сексом, после чего у меня открылось кровотечение, пришлось вызывать скорую, ребенка я потеряла", — рассказала Жукова.

"Он насиловал меня, поставив лицом к иконам! Это был край извращенности и цинизма. Ради собственных животных инстинктов Роман довел до этой трагедии", — добавила она.

Отмечается, что пара прожила в браке 13 лет. Они поженились в 2005 году. В браке у них родились семеро детей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая жена российского актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала, что впервые мужчина избил ее четыре года назад. Тогда она была на третьем месяце беременности.