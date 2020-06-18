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Жуков ответил на обвинения экс-жены в изнасиловании и рассказал о ее походах к гадалкам

Кристина Долматова
Кристина Долматова
Люди
1,9 т.
Жуков ответил на обвинения экс-жены в изнасиловании и рассказал о ее походах к гадалкам

Российский музыкант Рома Жуков, которого ранее его экс-жена Елена обвинила в изнасиловании, заявил, что все это вранье.

По словам мужчины, женщина пытается "хайпануть" на этой теме и он намерен отстаивать свою честь в суде. Об этом сообщает издание "Собеседник".

Legion-media

Legion-media

"Вся эта история с насилием сейчас идет в суд. Это уже слишком и негативно сказывается на моей деловой репутации. Я молчу про истории о том, что я наркоман и алкоголик, которые активно продвигает Елена... Не знаю, кто ей посоветовал придумать все это, но тема сильно попахивает обыкновенным хайпом для зарабатывания денег. Веру в Бога она совмещает с хождениями по бабкам и гадалкам", – заявил Жуков.

Он также рассказал, что будучи в браке, Елена часто водила его к гадалкам. И теперь, по словам мужчины, он считает, что это может быть связано с черной магией.

globallookpress.com

globallookpress.com

"Приезжали мы по очередному адресу. Вначале заходила Елена, а я ее ждал в машине. Она общалась с бабкой или гадалкой около часа, а потом уже заходил я. Мне водили яйцами по голове, лили воск в кастрюлю над головой, потом яйца мы скармливали собакам, а иногда закапывали их в землю на кладбище. Значение всех этих действий я тогда не осознавал, а сейчас понимаю, что это все может быть очень серьезно и наверняка связано с черной магией", – отметил артист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая жена российского актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала, что впервые мужчина избил ее четыре года назад. Тогда она была на третьем месяце беременности.

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