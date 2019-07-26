"Ж*па обиделась, мне до балды!" Пошлый скандал Собчак и Шнурова вышел на новый уровень

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак решила продолжить пошлый скандал с лидером "Ленинград" Сергеем Шнуровым и написала стихотворение про заднюю часть тела.

Таким образом она отреагировала на его видеообращение по поводу "дряблого" зада, полностью посвятив свое творение тому, что тот она преследует.

"В жуткую ночь после вечера хмурого, что нарушает Сережин уют? Дряблые ж**ы приходят за Шнуровым! Плоские ж**ы уснуть не дают", – написала она.

Собчак против Шнурова

Далее Собчак предложила собрать денег для Шнурова на лечение "ж*опофобии" в Швейцарии. Также она перешла на личности, заявив, что у него эта часть тела вместо головы "поет голосом хриплым, стишки строчит", а "публика рада и "браво" кричит". Телеведущая добавила, что ее "ж*па обиделась, а ей до балды".

Приводим полный стих Собчак в ответ на видеообращение Шнурова

Как сообщалOBOZREVATEL, конфликт между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак начался в прошлом году после того, как музыкант опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и ее тогдашнего мужа — актера Максима Виторгана.

Спустя некоторое время Ксения ответила лидеру "Ленинграда" на его выпад — тоже в стихотворной форме. Недавно Шнуров заявил, что все ответы Собчак были написаны Богомоловым, на что та пригрозила отомстить.

Позже журналистка написала стихотворение, которое проиллюстрировала видео. На нем она в замедленной съемке вылезает из воды, а с ягодиц стекает вода. Шнуров не сдержался и зачитал ей стихотворение про то, какой дряблый у Собчак зад.

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