"Ж*па обиделась, мне до балды!" Пошлый скандал Собчак и Шнурова вышел на новый уровень

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак решила продолжить пошлый скандал с лидером "Ленинград" Сергеем Шнуровым и написала стихотворение про заднюю часть тела.
Таким образом она отреагировала на его видеообращение по поводу "дряблого" зада, полностью посвятив свое творение тому, что тот она преследует.
"В жуткую ночь после вечера хмурого, что нарушает Сережин уют? Дряблые ж**ы приходят за Шнуровым! Плоские ж**ы уснуть не дают", – написала она.
Собчак против Шнурова
Далее Собчак предложила собрать денег для Шнурова на лечение "ж*опофобии" в Швейцарии. Также она перешла на личности, заявив, что у него эта часть тела вместо головы "поет голосом хриплым, стишки строчит", а "публика рада и "браво" кричит". Телеведущая добавила, что ее "ж*па обиделась, а ей до балды".
Приводим полный стих Собчак в ответ на видеообращение Шнурова
В жуткую ночь после вечера хмурого Что нарушает Серёжин уют? Дряблые жопы приходят за Шнуровым! Плоские жопы уснуть не дают! Можно сказать: Ну, какая нам разница? Я же во всём разобраться хочу: Если кумира преследуют задницы, Может, ему обратиться к врачу? Рано Сергею готовить надгробие. Жопы преследуют! Это же жесть! Лечат же где-то у нас жопофобию? Может, в Швейцарии клиники есть? Вылечить нужно любимчика нации. Шнуров, мы можем и денег собрать. Из-за дурацкой анальной фиксации Глупо таким молодым умирать! Я по ночам от сочувствия вою. Хочешь послушать сужденье моё? Жопа, Сергей, у тебя – с головою, Жопа давно поселилась в неё. Жопа поёт твоим голосом хриплым, Жопа стишки новостные строчит, Публика к этому даже привыкла – Хлопает, топает, "браво!" кричит. Бить по больному больного так низко… Я – не про маленький член, хорошо? Знаешь причину ухода Дениски? С жопой поссорился – вот и ушёл! Шнуров не слушает. Он – под кроватью Пьяный в ломину дрожит в темноте, Жопа к нему подбирается, кстати, Рыхлая в гнусной своей наготе! Жопу потом и во сне он увидел, Утром – писал свои стихо-труды, В них ни за что мою жопу обидел. Жопа – обиделась, мне – до ....балды!
Как сообщалOBOZREVATEL, конфликт между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак начался в прошлом году после того, как музыкант опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и ее тогдашнего мужа — актера Максима Виторгана.
Спустя некоторое время Ксения ответила лидеру "Ленинграда" на его выпад — тоже в стихотворной форме. Недавно Шнуров заявил, что все ответы Собчак были написаны Богомоловым, на что та пригрозила отомстить.
Позже журналистка написала стихотворение, которое проиллюстрировала видео. На нем она в замедленной съемке вылезает из воды, а с ягодиц стекает вода. Шнуров не сдержался и зачитал ей стихотворение про то, какой дряблый у Собчак зад.
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