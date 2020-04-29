Жизнь после шоу: как сложилась судьба участников популярных реалити-шоу

В начале 2000-х на телевидение вышло огромное количество различных реалити-шоу, которые приобрели невероятную популярность, а их участники стали настоящими кумирами для многих зрителей.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как сложилась судьба ярких участников популярных раньше реалити-шоу.

Прохор Шаляпин

В отличие от многих участников "Фабрики звезд" Прохор Шаляпин прославился вовсе не своими хитами и эффектными шоу, а громкими скандалами и романами с женщинами, которые были намного старше его. Так, в 2006 году Прохор (а тогда еще Андрей Захарченко) пришел на "Фабрику", где дошел до финала. Однако его песни так и не стали народным достояние.

В 2007 году Шаляпин попал в скандал, обвинив своего продюсера Виктора Дробыша в невыплате гонораров.

Виктор Дробыш и Прохор Шаляпин uznayvse.ru

А в 2013 году он женился на предпринимательнице Ларисе Копенкиной, которая была старше артиста на 27 лет. Пара сразу оказалась в центре внимания, а Шаляпину лишь льстило это: он публиковал совместные фото с женой и стал частым гостем скандальных шоу.

Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин cosmo.ru

Впрочем, счастье пары продлилось недолго. В 2015 году, не успев развестись, Прохор закрутил роман с моделью Анной Калашниковой. В 2015 году у пары родился сын, а спустя год певец узнал, что отцом мальчика является экс-возлюбленный Анны.

Анна Калашникова и Прохор Шаляпин starhit.ru

Алексей Матиас

Кучерявый участник украинской "Фабрики звезд 3", который прославился исполнением хитов Майкла Джексона, для многих зрителей стал одним из фаворитов. В шоу артист занял второе место, после чего Матиас вернулся вновь на проект "Фабрика звезд. Суперфинал", где победил. Однако после победы на шоу Алексей к удивлению многих поклонников исчез.

Алексей Матиас tochka.net

А в 2014 году СМИ сообщили, что Матиас переехал жить в Лос-Анджелес. Сейчас певец не ведет личные соцсети (к примеру, последняя публикация на его странице в Instagram была сделана еще в марте 2019 года). Новых песен и клипов Матиаса также не удается найти в сети. По всей видимости, после победы на "Фабрике" парень не стал продолжать карьеру музыканта.

Алексей Матиас Instagram @oleksiiofficial

Стас Шуринс

Еще один фаворит зрителей из "Фабрики звезд 3" – Стас Шуринс. После участия в проекте многие пророчили ему успех, поэтому, когда в 2013 году Стас неожиданно покинул Украину, это шокировала фанатов. Тогда Шуринс объяснял свое решение тяжелой политической ситуацией в стране. Однако, как недавно признался сам артист, отьезд был связан с болезнью жены Виолетты – у нее обнаружили рак мозга.

Стас Шуринс mirtesen.ru

"В октябре того же года ей сделали операцию. В ноябре 2013-го я даже успел презентовать альбом, и все – тур, который был запланирован на 2014-й, слетел, мы остались вообще без денег. Нам даже не на что было снимать квартиру в Украине. Мы переехали в Германию, здесь живут родители супруги. Чтобы уладить формальности с документами, мне даже пришлось работать там почтальоном. Жена успешно прошла реабилитацию, а я после вынужденной творческой паузы пошел на проект The Voice of Germany и стал его финалистом", – говорит Шуринс.

Стас Шуринс kp.ua

В 2019 году Стас вновь вернулся в Украину. Более того, артист принялся активно покорять сцену, и уже выпустил несколько песен.

Стас Шуринс 24smi.org

Ольга Николаева (Солнце)

Самая яркая участница "Дом-2" участвовала в реалити-шоу четыре года. За это время девушка выиграла всевозможные призы, а также получила невероятную популярность.

После ухода из проекта в 2008 году Ольга на время пропала с радаров, однако вскоре выяснялось, что "за периметром" Солнце продолжила развивать музыкальную карьеру. Правда, широкой известности в качестве певицы экс-участница так и не снискала.

Солнце twit.su

Сейчас Николаев работает диджеем в ночных клубах, выступает в караоке-барах и преподает вокал. Кроме того, Ольга нередко выступает экспертом на различных шоу.

Что касается личной жизни, то построить свою любовь ни на проекте, ни за его пределами девушке так и не удалось.

Солнце peopletalk.ru

Анастасия Дашко

Еще одна яркая участница "Дом-2" покинула проект в феврале 2008 года. Тогда Дашко ушла за периметр со своим возлюбленным Сэмом Селезневым, однако построить отношения в реальной жизни паре не удалось.

Анастасия Дашко и Сэм Селезнев obaldela.ru

Имя Анастасии вновь появилось в СМИ в 2011 году. Тогда девушка была задержана по подозрению в мошенничестве. Сообщалось, что Дашко использовала свою популярность для того, чтобы войти в доверие к директорам компаний по производству строительных материалов. В результате в 2013 году Анастасию осудили на три года, которые она провела в колонии общего режима.

Ольга Бузова и Анастасия Дашко sm-news.ru

После отбывания срока экс-участница "Дом-2" вышла замуж за чемпиона по кикбоксингу Константина Кулешова. В браке у пары родилось два ребенка.

Анастасия Дашко dom2.su

Роман Третьяков

За романом Ольги Бузовой и Романа Третьякова на "Дом-2" наблюдали тысячи зрителей. Однако отношения так и не закончились свадьбой, а в 2007 году участник покинул проект.

Роман Третьяков и Ольга Бузова starhit.ru

Впрочем, сначала построить успешную карьеру за периметром Роману не удавалось: он пробовал себя в роли ведущего корпоративов, свадеб, пытался строить карьеру на телевидение, но быстро разочаровался в этой сфере. В 2012 году Третьяков стал ведущим шоу "Я могу круче!" на телеканале "Перец", затем работал редактором телепроекта "+100500 городов".

Роман Третьяков и Ольга Бузова peopletalk.ru

А вот с личной жизнь у экс-возлюбленного Бузовой сложилось не очень хорошо. В 2008 году Роман женился на модели Светлане Соколовой, но спустя три года супруги развелись.

Роман Третьяков liveinternet.ru

Александр Константинов

Осенью 2003 года на телеканале ТНТ запустили шоу "на выживание" под названием "Голод". Его участников вывезли из страны и поселили в доме без еды и денег. Зарабатывать на еду нужно было самим. Победителю был обещан приз – выплаты в размере 1000 долларов ежемесячно в течение всей жизни. Обладателем приза стал парень из подмосковного Королева Александр Константинов.

Александр Константинов vokrug.tv

Победа в проекте принесла ему огромную славу. Кроме того, после шоу Александр поступил в театральный и стал профессиональным актером. Сегодня в портфолио звезды "Голода" числятся "Папины дочки", "Закон и порядок: Преступный умысел", "Ефросинья".

Александр Константинов russia.tv

Сергей Одинцов

Впервые шоу "Последний герой" зрители увидели еще 17 лет назад. В первом сезоне принимали участие в основном обычные люди, а приглашенных звезд было очень мало. Однако, несмотря на это, шоу приобрело огромную популярность.

Победителем первого сезона стал обычный таможенник Сергей Одинцов из города Курск. На выигранные деньги парень купил квартиру в родном Курске. А вскоре сменил профессиональную деятельность и стал депутатом. В 2004 году Одинцов вновь вернулся на проект, однако в пятом сезоне "Последнего героя" победить ему не удалось.

Сергей Одинцов starhit

В 2007 году Сергей оказался в эпицентре криминальной истории: пытаясь преодолеть препятствие на дороге, он выехал на встречную полосу, а позже случайно снес сотрудника ГИБДД, пытавшегося его остановить. Несмотря на то, что Одинцов признал свою вину, его осудили на год условно.

Сейчас звезда "Последнего героя" проживает в Нижнем Новгороде, активно занимается бизнесом.

Сергей Одинцов starhit.ru

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