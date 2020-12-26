Жизнь после "Холостячки": как сложилась судьба участников реалити

Во время выпуска программы "Холостячка. Жизнь после проекта" на канале СТБ стало известно, как сложилась судьба участников после реалити.

Так, в эфире каждый участник признался, что изменилось в его жизни после проекта. Кто-то нашел свою вторую половинку, а кто-то решил вовсе заняться саморазвитием и работой.

Участник Назар Дзивульский, после того как зрители увидели, как он отказался от своего ребенка, наладил общение с сыном, а также выплатил задолженности по алиментам.

Назар Дзивульский. Пресс-служба СТБ

Артем Шепель после участия в реалити начал активно получать запросы о проведении тренировок. Также у участника появилась девушка по имени Марина.

Артем Шепель. Пресс-служба СТБ

Сергей Кириенко после проекта собрал большую аудиторию, которая заинтересована в саморазвитии. Кроме того, Сергей и Артем создали марафон-противостояние, в котором тренировали девушек и помогали им худеть.

Сергей Кириенко. Пресс-служба СТБ

Участник Дмитрий Адамов в студию ток-шоу пришел со своей девушкой Рут, с которой он уже несколько месяцев встречается. Пара также живет вместе.

Дмитрий Адамов. bigbookname.com

Андрей Шатырко признался, что после реалити уже был на нескольких свиданиях. Однако он не спешит заводить отношения, поскольку считает, что его судьба сама найдется.

Андрей Шатырко. Пресс-служба СТБ

Участник Евгений Ковтуненко признался, что сейчас все свое время уделяет работе. Сейчас его рабочий график не позволяет даже найти время на отдых.

Евгений Ковтуненко. Пресс-служба СТБ

Игорь Бабко появился в эфире с обновленным имиджем: он поменял прическу и цвет волос. Его целью после проекта стало научиться пользоваться вниманием и получать его. Более того, сейчас он проходит тренинг о мужестве от эксперта Андрея Жельветро.

Игорь Бабко. Пресс-служба СТБ

Илья Рыбальченко признался, что после реалити открыл в себе новый талант. Он стал писать стихи, потом это трансформировалось в эротическую поэзию. Кроме того, участник признался, что он в отношениях с девушкой Даной, участницей проекта "Холостяк-10".

Илья Рыбальченко. Пресс-служба СТБ

Андрей Рыбак заявил, что после проекта дружба между ним и Эллертом не закончилась. Также участник рассказал, что сейчас встречается с девушкой Алиной.

Андрей Рыбак. Пресс-служба СТБ

Финалист Алексей Тригубенко признался, сейчас не состоит в отношениях. Он заявил, что должно пройти время, чтобы он пошел на новое свидание и влюбился. Сейчас участник уделяет все свое внимание бизнесу и работе.

Алексей Тригубенко. Пресс-служба СТБ

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