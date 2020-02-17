"Жизнь движется очень быстро": Повалий представила трогательную песню-откровение

Украинская певица Таисия Повалий представила новый украиноязычный трек под названием "Алло", который войдет в альбом "Ейфорія".
В своей песне артистка рассказала о любви и отношениях на расстоянии. Лирик-видео представлено на YouTube-канале Повалий (смотрите ролик в конце новости).
"Сейчас можно преодолеть расстояние простым звонком, услышать самые родные и дорогие слова, которые произнесет любимый человек. Попробуйте меньше додумывать, а больше прислушиваться к себе", – откровенно рассказала Таисия.
Пресс-служба
Также она добавила, что в некоторые моменты жизни крайне важно чувствовать в себе силу, уверенность, отпустить все мысли и довериться себе.
"Эта песня погрузит вас в любовь и зажжет своими ритмами. Не медлите, жизнь движется очень быстро!" – прокомментировала выход трека Повалий.
АЛЛО! Можна слухати вже на всіх майданчиках! ⠀ Увімкніть, закрийте очі і уявіть, що ви можете отримати дзвінок лише від однієї людини. І ось він лунає, і ви чуєте найрідніше "Алло" 🥰 ⠀ Пісня "Алло" про подолання відстані. Про те, що можна просто підняти слухавку і почути такі потрібні слова...не варто накручувати себе, домислювати, переживати. Якщо любиш — подзвони і почуй таке рідне "Алло". ⠀ Ця пісня занурить вас у кохання та запалить своїми ритмами 🔥 Не баріться і мерщій танцювати! ⠀ Хто ще не слухав, переходьте за посиланням в #highlights ♥️ Слухаю з вами і чекаю на вихід альбому "Ейфорія" 21.02 🙌 ⠀ Музика і Слова: Сергій Бакуменко Аранжування: Андрій Ігнатченко(IKSIY), Сергій Єрмолаєв(Ранов) Бек вокал: Сергій Єрмолаєв(Ранов) Sound-Production: Iksiy-Music ⠀ ——————————— ⠀ АЛЛО! Можно слушать уже на всех площадках! ⠀ Включите, закройте глаза и представьте, что вы можете получить звонок только от одного человека. И вот он раздается, и вы слышите "Алло" 🥰 ⠀ Песня "Алло" о преодолении расстояния. О том, что можно просто поднять трубку и услышать такие нужные слова ... не стоит накручивать себя и переживать. Если любишь - позвони и услышь такое родное "Алло". ⠀ Эта песня погрузит вас в любовь и зажжет своими ритмами 🔥 Не медлите и быстро танцевать! ⠀ Кто еще не слушал, переходите по ссылке в #highlights ♥ ️ Слушаю с вами и жду выхода альбома "Эйфория" 21.02 🙌 ⠀ #алло #таїсіяповалій #повалій #повалий #таисияповалий #новаяпесня #премьера
Отметим, 21 февраля артистка представит альбом "Ейфорiя", в который войдут песни, исполненные на украинском языке.
Как сообщал OBOZREVATEL, в День Валентина, 14 февраля, Таисия Повалий рассказала о важных переменах в личной жизни и показала закулисье съемок клипа на песню "Дай мені любов", который вышел 7 февраля.
Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.