"Жизнь движется очень быстро": Повалий представила трогательную песню-откровение

Украинская певица Таисия Повалий представила новый украиноязычный трек под названием "Алло", который войдет в альбом "Ейфорія".

В своей песне артистка рассказала о любви и отношениях на расстоянии. Лирик-видео представлено на YouTube-канале Повалий (смотрите ролик в конце новости).

"Сейчас можно преодолеть расстояние простым звонком, услышать самые родные и дорогие слова, которые произнесет любимый человек. Попробуйте меньше додумывать, а больше прислушиваться к себе", – откровенно рассказала Таисия.

Пресс-служба

Также она добавила, что в некоторые моменты жизни крайне важно чувствовать в себе силу, уверенность, отпустить все мысли и довериться себе.

"Эта песня погрузит вас в любовь и зажжет своими ритмами. Не медлите, жизнь движется очень быстро!" – прокомментировала выход трека Повалий.

Отметим, 21 февраля артистка представит альбом "Ейфорiя", в который войдут песни, исполненные на украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День Валентина, 14 февраля, Таисия Повалий рассказала о важных переменах в личной жизни и показала закулисье съемок клипа на песню "Дай мені любов", который вышел 7 февраля.

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