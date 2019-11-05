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5 ноября • обновлено в 14:37
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"Живут тут, как в плену": Шнуров жестко высказался о россиянах и восхитил сеть

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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров жестко высказался о жизни россиян в новом стихотворении.

В своем произведении, которое Шнуров опубликовал в Instagram, он рассказал о городах в РФ.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

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"Небогато, зато дружно": Шнуров высмеял россиян в едком стихе
Посчитали, честно погляди ж ка. Разбирались. Днем или в ночи, Ни один не годен городишка, Чтобы жить в нем припеваючи. Там помойка, здесь опять дороги, Где дороги, там и дураки, Но приходит губернатор строгий, Пишет он приказ с пустой строки, - Все оставить, ничего не трогать! Мы устроим кинопавильон! На руку нам битые дороги, Денег сэкономим Миллион! Пусть нам выделит бюджет Мединский, Снимем фильм про старую войну! А с народом мы почти садистки Обращаемся. Живут тут как в плену. Так что есть для съемок и массовка, Как в войну завод разрушен, не шучу. Пусть приедет из Москвы тусовка Богомолов или Бондарчук.

Посчитали, честно погляди ж ка. Разбирались. Днём или в ночи, Ни один не годен городишка, Чтобы жить в нем припеваючи. Там помойка, здесь опять дороги, Где дороги, там и дураки, Но приходит губернатор строгий, Пишет он приказ с пустой строки, - Всё оставить, ничего не трогать! Мы устроим кинопавильон! На руку нам битые дороги, Денег сэкономим Миллион! Пусть нам выделит бюджет Мединский, Снимем фильм про старую войну! А с народом мы почти садистки Обращаемся. Живут тут как в плену. Так что есть для съёмок и массовка, Как в войну завод разрушен, не шучу. Пусть приедет из Москвы тусовка Богомолов или Бондарчук.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

"Ну прямо браво! Не в бровь, как говорится...", "В президенты Шнура", "Сергей, идите в президенты, я за вас проголосую", "Россия по мнению властей - это Москва, а остальное гори оно ярким пламенем, уж извините", "Поэту браво! Все точно", "Едко, но метко", - пишут в сети.

"Живут тут, как в плену": Шнуров жестко высказался о россиянах и восхитил сеть
"Живут тут, как в плену": Шнуров жестко высказался о россиянах и восхитил сеть
"Живут тут, как в плену": Шнуров жестко высказался о россиянах и восхитил сеть
"Живут тут, как в плену": Шнуров жестко высказался о россиянах и восхитил сеть
"Живут тут, как в плену": Шнуров жестко высказался о россиянах и восхитил сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Шнуров также решил поострить по поводу президента РФ Владимира Путина и даже получил ответ.

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Персона
Сергей Шнуров
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Боюсь даже подумать, какие стихи можно сочинить про Украину
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кристина Стефанова, Кто о чем, а вшивая о бане .....))))
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