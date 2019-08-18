"Животик-мечта!" Солистка "НеАнгелов" завела сеть откровенным фото

Украинская певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха порадовала поклонников пикантным снимком.
На своей странице в Instagram девушка обнародовала фото в купальнике с красным лифом и черным низом, показав стройную фигуру.
"Лента окончательно окрасилась в бронзово-летние оттенки! Считаю, что нам всем нравится ходить с эффектом поцелованной солнцем кожи", – написала в посте Смеюха.
Виктория Смеюха
Соцсети
instagram.com/vikanablack
Фанаты артистки оценили фото тысячами лайков и сделали множество ей комплиментов.
"Шикарный загар", "Сексуальная", "Эталон красоты!" "Фигурка отпад", "У вас животик-мечта!" – написали в комментариях.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Виктории Смеюхи, которыми она радовала поклонников в последнее время.
Виктория Смеюха
instagram.com/vikanablack
Виктория Смеюха
instagram.com/vikanablack
Виктория Смеюха
instagram.com/vikanablack
Виктория Смеюха
instagram.com/vikanablack
Виктория Смеюха
instagram.com/vikanablack
Виктория Смеюха
instagram.com/vikanablack
Виктория Смеюха
instagram.com/vikanablack
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Смеюху заподозрили в беременности из-за снимков, на которых был виден круглый живот.
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