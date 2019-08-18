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"Животик-мечта!" Солистка "НеАнгелов" завела сеть откровенным фото

1.3т Читать материал на украинском

Украинская певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха порадовала поклонников пикантным снимком.

На своей странице в Instagram девушка обнародовала фото в купальнике с красным лифом и черным низом, показав стройную фигуру.

"Лента окончательно окрасилась в бронзово-летние оттенки! Считаю, что нам всем нравится ходить с эффектом поцелованной солнцем кожи", – написала в посте Смеюха.

Новости
"Какая сексуальная!" Солистка "НеАнгелов" взбудоражила сеть пикантными снимками

Виктория Смеюха

Виктория Смеюха

Соцсети

"Животик-мечта!" Солистка "НеАнгелов" завела сеть откровенным фото

instagram.com/vikanablack

Фанаты артистки оценили фото тысячами лайков и сделали множество ей комплиментов.

"Шикарный загар", "Сексуальная", "Эталон красоты!" "Фигурка отпад", "У вас животик-мечта!" – написали в комментариях.

"Животик-мечта!" Солистка "НеАнгелов" завела сеть откровенным фото

Скриншот

"Животик-мечта!" Солистка "НеАнгелов" завела сеть откровенным фото

Скриншот

"Животик-мечта!" Солистка "НеАнгелов" завела сеть откровенным фото

Скриншот

"Животик-мечта!" Солистка "НеАнгелов" завела сеть откровенным фото

Скриншот

"Животик-мечта!" Солистка "НеАнгелов" завела сеть откровенным фото

Скриншот

"Животик-мечта!" Солистка "НеАнгелов" завела сеть откровенным фото

Скриншот

"Животик-мечта!" Солистка "НеАнгелов" завела сеть откровенным фото

Скриншот

"Животик-мечта!" Солистка "НеАнгелов" завела сеть откровенным фото

Скриншот

"Животик-мечта!" Солистка "НеАнгелов" завела сеть откровенным фото

Скриншот

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Виктории Смеюхи, которыми она радовала поклонников в последнее время.

Виктория Смеюха

Виктория Смеюха

instagram.com/vikanablack

Виктория Смеюха

Виктория Смеюха

instagram.com/vikanablack

Виктория Смеюха

Виктория Смеюха

instagram.com/vikanablack

Виктория Смеюха

Виктория Смеюха

instagram.com/vikanablack

Виктория Смеюха

Виктория Смеюха

instagram.com/vikanablack

Виктория Смеюха

Виктория Смеюха

instagram.com/vikanablack

Виктория Смеюха

Виктория Смеюха

instagram.com/vikanablack

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Смеюху заподозрили в беременности из-за снимков, на которых был виден круглый живот.

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Персона
группа "НеАнгелы"
Теги
фотографии Instagram Красота шоу-бизнес
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