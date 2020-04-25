"Моя грудь выросла!" Живой Кен рассказал о последствиях смены пола

36-летний Родриго Алвес, известный как "Живой Кен" поделился впечатлениями от своей новой, женской внешности.

Он перенес несколько операций по смене пола, пишет Daily Mail.

instagram.com/rodrigoalvesuk

"Я 36 лет ждал, чтобы стать женщиной, и я горжусь тем, что могу показать свои женские формы. Я чувствую необходимость демонстрировать свою грудь, потому что мне сложно дышать, когда она прикрыта одеждой. Теперь я бразильянка, очень пышная из-за набранных семи килограммов и гормонов, которые принимаю для мягкости кожи и распределению жира. Моя грудь с четвертого размера выросла до пятого, и я люблю ее!" — говорит Родриго.

Он признался, что набрал вес из-за переживаний. Ему пришлось перенести последующие пластические операции до 2021 года.

instagram.com/rodrigoalvesuk

instagram.com/rodrigoalvesuk

instagram.com/rodrigoalvesuk

Как ранее писал OBOZREVATEL, Родриго перенес массу пластических операций, чтобы приблизиться к своему идеалу. В том числе сделал себе огромную грудь.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!