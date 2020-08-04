"Живой Кен", который превратился в Барби, показал фигуру в купальнике. Фото

Ольга Веркалец Люди 12:15, 4.08.2020

36-летняя бразильская телезвезда Родриго Алвес, который превратился из копии Кена на куклу Барби, поделился с поклонниками фотографиями в купальнике.

Снимки с отдыха в Испании он опубликовал на своей странице в Instagram. Теперь знаменитость называет себя Джессика и хочет стать матерью (фото смотрите ниже).

На новых снимках звезда впервые показала фигуру в сплошном купальнике черного цвета. Даже в женском теле модель постаралась достичь максимально кукольного внешнего вида. Блондинка нарастила длинные волосы, увеличила грудь и ягодицы.

Живой Кен превратился в куклу Барби
Instagram @jessicaalvesuk
Джессика Алвес показала фигуру в купальнике
Instagram @jessicaalvesuk

Фанаты начали спорить о новой внешности Алвес. Одни называли ее красавицей, а другие считают перевоплощение пародией на женщину.

Джессика Алвес впервые показала себя в купальнике
Instagram @jessicaalvesuk

"О Боже, мои глаза", "Вы реально считаете, что это нормально?", "Это же какая-то пародия на женщину", "Королева", "Красотка", "Ну, чтобы вам нравилось, что уже", – написали в комментариях.

скриншот комментариев
Instagram @jessicaalvesuk
скриншот комментариев
Instagram @jessicaalvesuk

Как сообщал OBOZREVATEL Родриго Алвес уже перенес множество процедур: увеличение груди, инъекции в бедра, колени, ступни, удаление адамового яблока. Кроме того, знаменитость пьет гормоны. Ему осталось еще три операции, чтобы окончательно считать себя женщиной.

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