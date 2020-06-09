Басков показал фото, где он худой: фанаты уличили певца во лжи

Люди 13:56, 9.06.2020

Российский певец Николай Басков поделился фотографией, на которой его можно увидеть в возрасте 28 лет. Пользователи сети раскритиковали звезду и обвинили его в злоупотреблении фотошопом.

Фотографию, которая подверглась критике его поклонников, "золотой голос России" обнародовал в Instagram.

43-летний Басков решил напомнить поклонникам, как выглядел 15 лет назад.

Николай Басков
Instagram/nikolaibaskov

Читатели раскритиковали певца и заподозрили его в использовании фотошопа.

"Никогда он таковым не был, подрисовал, жирок убрал. Всегда был полным! Фотошоп", "Не похож на себя", "Слишком много фотошопа", – пишут пользователи сети.

Отметим, что сейчас Николай Басков выглядит таким образом:

Николай Басков
Instagram/nikolaibaskov

Ранее OBOZREVATEL сообщал, Басков рассказал о панике после вечеринки с зараженными Лещенко и Николаевым.

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