"Жирнуля!" Каменских без одежды вызвала жаркие споры в сети

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в мини-купальнике на фоне морского пейзажа.

"Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями!" – похвасталась Настя.

Настя Каменских Instagram @kamenskux

При этом артистка продемонстрировала свою спортивную фигуру, однако пользователи сети заметили на снимке использование фотошопа.

"Зачем вы фотошопите снимки и скрываете фигуру? Прекращайте, вам полнота идет!" – поинтересовались фолловеры.

"Жирнуля! Очень видно фотошоп", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая 2019 года Настя Каменских вышла замуж за своего коллегу, рэпера Потапа (Алексея Потапенко).

В настоящее время пара вместе с друзьями отправилась в Италию на продолжение своего медового месяца. "Первую часть" семейного отдыха влюбленные провели в Турции.

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