"Жирнуля!" Каменских без одежды вызвала жаркие споры в сети

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками откровенным снимком.
Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в мини-купальнике на фоне морского пейзажа.
"Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями!" – похвасталась Настя.
Настя Каменских
Instagram @kamenskux
При этом артистка продемонстрировала свою спортивную фигуру, однако пользователи сети заметили на снимке использование фотошопа.
Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск!🤩Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями! 💪🏼 Например, сегодня я каталась на паддл борде и это невероятно крутые ощущения🌊 Конечно, устоять на волнах удается не сразу, но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата 🎯 В жизни также: хотите чего-то — пробуйте, если упали — поднимайтесь и продолжайте. Упорно идите к своей цели и у вас все выйдет! 🔥 У вас есть цели, которые вы мечтаете достичь? Если да, присоединяйтесь к челленджу #обіцяюзаліто и будем достигать их вместе! ✔ Рассказывайте о самых смелых целях на лето в своем посте и не забудьте добавить хэштег #обіцяюзаліто и эмоджи👌🏻 Обязательно подпишитесь на @ob_do_promo_ua, чтобы быть в курсе всех деталей конкурса и выигрывайте крутые подарки от o.b.®️🎁
"Зачем вы фотошопите снимки и скрываете фигуру? Прекращайте, вам полнота идет!" – поинтересовались фолловеры.
"Жирнуля! Очень видно фотошоп", – добавили другие.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая 2019 года Настя Каменских вышла замуж за своего коллегу, рэпера Потапа (Алексея Потапенко).
В настоящее время пара вместе с друзьями отправилась в Италию на продолжение своего медового месяца. "Первую часть" семейного отдыха влюбленные провели в Турции.
Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.