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4 марта • обновлено в 20:27
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Жириновский станцевал под Little Big и развеселил сеть. Видео

3.2т
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Скандальный российский политик Владимир Жириновский поделился видео, на котором исполнил зажигательный танец под трек группы Little Big Faradenza.

Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Instagram. Отметим, что таким образом Жириновский поздравил коллектив с участием в международном песенном конкурсе Евровидение-2020 (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Фото: znaj.ua

"Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей", — написал политик под видео.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Скриншот с видео

Отметим, что в сети бурно отреагировали на танец Жириновского. Многие пользователи написали, что ему нужно "вызывать бригаду из психбольницы".

"Придворный шут в ударе": Жириновский станцевал под Little Big и развеселил сеть
"Придворный шут в ударе": Жириновский станцевал под Little Big и развеселил сеть
"Придворный шут в ударе": Жириновский станцевал под Little Big и развеселил сеть
"Придворный шут в ударе": Жириновский станцевал под Little Big и развеселил сеть
"Придворный шут в ударе": Жириновский станцевал под Little Big и развеселил сеть

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет в середине мая в Нидерландах. К слову, российский шоу-бизнес высказался об участии коллектива в конкурсе.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
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