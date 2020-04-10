Российский актер Сергей Жигунов резко высказался в адрес популярных ведущих Андрея Малахова и Бориса Корчевникова из-за безразличия к пандемии коронавируса.

Соответствующий пост артист написал на своей странице в Instagram.

Сергей Жигунов yagazeta.com

Так, Жигунов сообщил, что во время карантина он получил два предложения о съемках от телеканала "Россия 1".

"Не понимаю позиции коллег с Российского телевидения. "Россия 1" вот уже не в первый раз во время карантина приглашает меня в студию. Сначала раздается звонок с передачи Корчевникова, вчера был звонок из программы Малахова, предложили приехать в студию поговорить о коронавирусе. В ответ на вопрос "А как же самоизоляция?" пробормотали что-то невнятное, от чего остался осадок, какой, наверное, бывает у человека, которого обвинили в том что он трус", – пишет актер.

"Коллеги, я понимаю, что все мы считаем, что наше дело самое нужное. Но, поверьте, полоскание грязного белья в период эпидемии посредством собирания в кучу возможно зараженных людей не является жизненно необходимым для нашей страны в целом и нашего телевидения в частности. Я понимаю, что ваш жанр не подразумевает использования современных технологий и серьезных умственных затрат, однако, право, попробуйте все же освоить интернет", – добавил Жигунов.

Сергей Жигунов Instagram @zhigunov_sergey

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Малахов раскритиковал поведение жителей Рублевки, которые не соблюдают правила карантина.