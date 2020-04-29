Жигунов бросил жену ради "копии" Заворотнюк: как выглядит женщина

Российский актер и продюсер Сергей Жигунов ушел от жены и закрутил роман с журналисткой Викторией Ворожбит. Так, женщину уже успели прозвать в сети "копией" Заворотнюк, ради которой артист бросил жену в 2007 году.

Об этом сообщает издание Starhit. По словам инсайдеров, слухи о том, что Жигунов и Ворожбит начали встречаться, появились в начале 2020 года. Однако до этого никакого подтверждения их теплых отношений не было. Сейчас же поклонники актера уверенны: пара живет вместе.

Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит

К такому выводы фанаты пришли после того, как у Жигунова и Ворожбит начали появляться практически идентичные фотографии в Instagram. Сначала это были кадры с котом журналистки по кличке "Пыня", а недавно они опубликовали снимки бани, расположенной на загородном участке с геолокацией – Усадьба Абрамцево в Подмосковье.

Фото кота со страницы Ворожбит и Жигунова

Фото со страницы Ворожбит и Жигунова

Многие пользователи сети подметили удивительное сходство во внешности Ворожбит и актрисы Анастасии Заворотнюк. Однако некоторые из них написали, что журналистке следует сменить стиль, чтобы "не становиться чьей-то копией".

Виктория Ворожбит и Анастасия Заворотнюк

Виктория Ворожбит Фото: instagram/vikavorozhbit

Виктория Ворожбит Фото: instagram/vikavorozhbit

Виктория Ворожбит Фото: instagram/vikavorozhbit

Виктория Ворожбит Фото: instagram/vikavorozhbit

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший возлюбленный актрисы Анастасии Заворотнюк и коллега по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов плохо с ней обращался, когда у них был роман.