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29 апреля • обновлено в 16:21
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Жигунов бросил жену ради "копии" Заворотнюк: как выглядит женщина

8.8т
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Российский актер и продюсер Сергей Жигунов ушел от жены и закрутил роман с журналисткой Викторией Ворожбит. Так, женщину уже успели прозвать в сети "копией" Заворотнюк, ради которой артист бросил жену в 2007 году.

Об этом сообщает издание Starhit. По словам инсайдеров, слухи о том, что Жигунов и Ворожбит начали встречаться, появились в начале 2020 года. Однако до этого никакого подтверждения их теплых отношений не было. Сейчас же поклонники актера уверенны: пара живет вместе.

Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит

Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит

К такому выводы фанаты пришли после того, как у Жигунова и Ворожбит начали появляться практически идентичные фотографии в Instagram. Сначала это были кадры с котом журналистки по кличке "Пыня", а недавно они опубликовали снимки бани, расположенной на загородном участке с геолокацией – Усадьба Абрамцево в Подмосковье.

Фото кота со страницы Ворожбит и Жигунова

Фото кота со страницы Ворожбит и Жигунова

Фото со страницы Ворожбит и Жигунова

Фото со страницы Ворожбит и Жигунова

Многие пользователи сети подметили удивительное сходство во внешности Ворожбит и актрисы Анастасии Заворотнюк. Однако некоторые из них написали, что журналистке следует сменить стиль, чтобы "не становиться чьей-то копией".

Виктория Ворожбит и Анастасия Заворотнюк

Виктория Ворожбит и Анастасия Заворотнюк

Виктория Ворожбит

Виктория Ворожбит

Фото: instagram/vikavorozhbit

Виктория Ворожбит

Виктория Ворожбит

Фото: instagram/vikavorozhbit

Виктория Ворожбит

Виктория Ворожбит

Фото: instagram/vikavorozhbit

Виктория Ворожбит

Виктория Ворожбит

Фото: instagram/vikavorozhbit

Жигунов бросил жену ради "копии" Заворотнюк: как выглядит женщина
Жигунов бросил жену ради "копии" Заворотнюк: как выглядит женщина
Жигунов бросил жену ради "копии" Заворотнюк: как выглядит женщина

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший возлюбленный актрисы Анастасии Заворотнюк и коллега по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов плохо с ней обращался, когда у них был роман.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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