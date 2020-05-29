Жертва тоталитарной секты в СССР: вскрылись скандальные подробности об Эдуарде Успенском

Детский писатель Эдуард Успенский был участником секты Виктора Столбуна, известного своими дикими методами лечения алкогольной и наркотической зависимостей. Татьяна Успенская сообщила о том, что отец неоднократно избивал ее, а также применял психологическое насилие.

Секта заинтересовала Успенского еще в 1970-х годах. Виктора Столбуна ему посоветовали в качестве специалиста по психотерапии и наркологии, к которому обращались очень влиятельные люди, пишет "СтарХит".

Татьяна Успенская

Дочь Успенского рассказала, что из-за отца сама попала в секту Стобуна.

"Мы там работали от рассвета до заката. Этот человек, лидер секты, бил детей палками, постоянно проявлял агрессию. Я там три с половиной года прожила. Папа его поддерживал до конца жизни. Приезжал к нему периодически", — сообщила она в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Эдуард Успенский с дочерью

Виктор Давыдович Столбун родился в 1933 году в Москве, в семье ученых-невропатологов. Его исключили из мединститута, после чего Столбун в 1956 году окончил факультет русского языка и литературы Московского заочного педагогического института.

Виктор Столбун

После непродолжительной работы в школе он переквалифицировался в нейропсихолога и начал работать по новой специальности в психиатрических больницах. В это время он изучал тяжелые психические заболевания и их влияние на патологии желудка и легких.

В 1970-х годах Столбун основал закрытую клинику. Он утверждал, что сможет вылечить любого от алкогольной зависимости.

Виктор Столбун

Детей и взрослых "лечили" местным анестетиком, слабым токовым импульсом и публичными унижениями. Члены секты должны были неустанно трудиться, быть скромными и послушными.

В 2000 году секту причислили к разряду тоталитарных и запрещенных, после этого Столбун не прекратил свою деятельность, постоянно переезжал с места на место. В 2005 году он умер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, дочь детского писателя Эдуарда Успенского, умершего в 2018 году, в открытом письме обвинила отца в жестокости и попросила не называть его именем премию.