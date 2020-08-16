МоваЯзык

Топ-темы:

Жены Павлика публично поскандалили после смерти его сына: кто кого оскорбил

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
764
Молодая жена Павлика оскорбила мать его умершего сына

Молодая жена Павлика оскорбила мать его умершего сына. Коллаж

Молодая жена певца Виктора Павлика Катерина Репяхова спровоцировала скандал в сети с его бывшей супругой и матерью умершего сына Павла, который ушел из жизни 7 августа после долгой борьбы с онкологией.

Так, на личной странице Репяховой в Instagram появилось противоречивое видео, где девушка рассуждает о "боли утраты", а также разговаривает с подписчиками о том, как после всего случившегося "вернуться в социальные сети". Монолог Репяховой разозлил бывшую жену Павлика Ларису Созаеву, по ее мнению 26-летняя Репяхова, которая увела Виктора из семьи, не может чувствовать и обсуждать ее утрату.

Видео Репяховой, которое разозлило мать умершего Павла Павлика (скриншот)

Видео Репяховой, которое разозлило мать умершего Павла Павлика (скриншот) Facebook Ларисы Созаевой

"Мы должны еще кому-то доказать, что нам действительно плохо? Мы остерегаемся, дабы не привлечь опять какой-то негатив, вернуться к нормальной жизни. Общество заставляет нас как можно дольше находиться в плохом состоянии. Сколько нужно ждать, чтобы все ненормальные угомонились и я не получила дозу негатива", – философствовала Катерина.

Свое мнение об этом Созаева написала на личной странице в Facebook. В сообщении она обратилась к Катерине с требованием прекратить "пиариться на горе", к которому она не имеет отношения.

Лора Созаева осадила молодую жену Павлика

Лора Созаева осадила молодую жену Павлика Facebook Ларисы Созаевой

Также Лариса добавила, что ее покойный сын Павел Павлик ненавидел девушк, поэтому она может снимать с себя траурные одежды и "не позориться".

"Я тебе разрешаю прямо сейчас официально радоваться и веселиться, потому что к моему горю ты не имеешь никакого отношения. Паша тебя терпеть не мог! Снимай черную одежду и живи так , как ты жила все это время! Не позорься!" – оскорбилась мать умершего 21-летнего парня.

После того, как пост Созаевой вызвал шквал критики и осуждения в адрес Репяховой и Виктора Павлика со стороны поклонников, Лариса удалила пост и поблагодарила всех, кто ее поддержал.

Созаева удалила свой гневный пост

Созаева удалила свой гневный пост Facebook Ларисы Созаевой

"Хорошие мои, спасибо за поддержку! Убрала пост. Надеюсь меня поняли!" – написала женщина.

Катерина Репяхова, в свою очередь, также удалила видео, которые спровоцировали скандал в сети. Также девушка отреагировала на слова Созаевой и отметила, что "не позволит никому ее оскорблять и будет защищать" (смотрите видео ниже).

Молодая жена Павлика отреагировала на скандал

Молодая жена Павлика отреагировала на скандал Instagram Репяховой

Это заявление Репяховой также спровоцировало волну критики в сети.

"Ты правильно поступила, что удалила пост. Что оно может понять – это чмо в черном? Что она может понять о горе, они никого не теряла, а только отбирала. А Витю жаль, не повезло ему с очередной дамой", – возмутились пользователи сети.

"Объясните мне, пожалуйста, она от кого Лору собралась защищать?! Разве что от самой себя... Ей не удастся такими постами себя обелить, люди все знают и все видят", – добавили другие.

Пользователи поддержали бывшую жену Павлика

Пользователи поддержали бывшую жену Павлика Facebook Ларисы Созаевой

Пользователи поддержали бывшую жену Павлика

Пользователи поддержали бывшую жену Павлика Facebook Ларисы Созаевой

Пользователи поддержали бывшую жену Павлика

Пользователи поддержали бывшую жену Павлика Facebook Ларисы Созаевой

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Украинашоу-бизнесшоуВиктор Павлик
Поделиться в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди