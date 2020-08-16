Жены Павлика публично поскандалили после смерти его сына: кто кого оскорбил

Молодая жена певца Виктора Павлика Катерина Репяхова спровоцировала скандал в сети с его бывшей супругой и матерью умершего сына Павла, который ушел из жизни 7 августа после долгой борьбы с онкологией.

Так, на личной странице Репяховой в Instagram появилось противоречивое видео, где девушка рассуждает о "боли утраты", а также разговаривает с подписчиками о том, как после всего случившегося "вернуться в социальные сети". Монолог Репяховой разозлил бывшую жену Павлика Ларису Созаеву, по ее мнению 26-летняя Репяхова, которая увела Виктора из семьи, не может чувствовать и обсуждать ее утрату.

Видео Репяховой, которое разозлило мать умершего Павла Павлика (скриншот) Facebook Ларисы Созаевой

"Мы должны еще кому-то доказать, что нам действительно плохо? Мы остерегаемся, дабы не привлечь опять какой-то негатив, вернуться к нормальной жизни. Общество заставляет нас как можно дольше находиться в плохом состоянии. Сколько нужно ждать, чтобы все ненормальные угомонились и я не получила дозу негатива", – философствовала Катерина.

Свое мнение об этом Созаева написала на личной странице в Facebook. В сообщении она обратилась к Катерине с требованием прекратить "пиариться на горе", к которому она не имеет отношения.

Лора Созаева осадила молодую жену Павлика Facebook Ларисы Созаевой

Также Лариса добавила, что ее покойный сын Павел Павлик ненавидел девушк, поэтому она может снимать с себя траурные одежды и "не позориться".

"Я тебе разрешаю прямо сейчас официально радоваться и веселиться, потому что к моему горю ты не имеешь никакого отношения. Паша тебя терпеть не мог! Снимай черную одежду и живи так , как ты жила все это время! Не позорься!" – оскорбилась мать умершего 21-летнего парня.

После того, как пост Созаевой вызвал шквал критики и осуждения в адрес Репяховой и Виктора Павлика со стороны поклонников, Лариса удалила пост и поблагодарила всех, кто ее поддержал.

Созаева удалила свой гневный пост Facebook Ларисы Созаевой

"Хорошие мои, спасибо за поддержку! Убрала пост. Надеюсь меня поняли!" – написала женщина.

Катерина Репяхова, в свою очередь, также удалила видео, которые спровоцировали скандал в сети. Также девушка отреагировала на слова Созаевой и отметила, что "не позволит никому ее оскорблять и будет защищать" (смотрите видео ниже).

Молодая жена Павлика отреагировала на скандал Instagram Репяховой

Это заявление Репяховой также спровоцировало волну критики в сети.

"Ты правильно поступила, что удалила пост. Что оно может понять – это чмо в черном? Что она может понять о горе, они никого не теряла, а только отбирала. А Витю жаль, не повезло ему с очередной дамой", – возмутились пользователи сети.

"Объясните мне, пожалуйста, она от кого Лору собралась защищать?! Разве что от самой себя... Ей не удастся такими постами себя обелить, люди все знают и все видят", – добавили другие.

Пользователи поддержали бывшую жену Павлика Facebook Ларисы Созаевой

Пользователи поддержали бывшую жену Павлика Facebook Ларисы Созаевой

Пользователи поддержали бывшую жену Павлика Facebook Ларисы Созаевой

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