Победительница четвертого сезона реалити "Від пацанки до панянки" Женя Мазур откровенно рассказала о своей ориентации. Так, девушка сообщила, что ей нравятся не только мужчины.

Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

Пресс-служба Нового канала

"Я бисексуалка. Заметила, что меня одинаково привлекают как парни, так и девушки. Впервые это стало понятно в детском саду, когда я влюбилась в педагога по музыке. Еще испытывала чувства к своей первой школьной учительнице. Но за всю жизнь были отношения только с одной девушкой. Больше встречалась с парнями. Самый яркий из них – мой покойный боксер. Он меня очень любил. Не могу сказать, что с моей стороны были настолько сильные ответные чувства. Я к нему относилась по-доброму. Он хотел, чтобы я перестала употреблять наркотики", - сказала Мазур.

Пресс-служба Нового канала

Девушка призналась, что сейчас тоже влюблена. Подписчикам в Instagram она рассказывала, что избранник старше нее, и ее чувства не взаимны. Поэтому сейчас она не ищет отношений.

Ранее, OBOZREVATEL предлагал посмотреть, какой Евгения была до проекта, и какой стала после.