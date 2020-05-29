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29 мая • обновлено в 18:34
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Женя Мазур сделала неожиданное признание об ориентации

2.2т
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Победительница четвертого сезона реалити "Від пацанки до панянки" Женя Мазур откровенно рассказала о своей ориентации. Так, девушка сообщила, что ей нравятся не только мужчины.

Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

Победительница "Від пацанки до панянки" сделала неожиданное признание об ориентации

Пресс-служба Нового канала

"Я бисексуалка. Заметила, что меня одинаково привлекают как парни, так и девушки. Впервые это стало понятно в детском саду, когда я влюбилась в педагога по музыке. Еще испытывала чувства к своей первой школьной учительнице. Но за всю жизнь были отношения только с одной девушкой. Больше встречалась с парнями. Самый яркий из них – мой покойный боксер. Он меня очень любил. Не могу сказать, что с моей стороны были настолько сильные ответные чувства. Я к нему относилась по-доброму. Он хотел, чтобы я перестала употреблять наркотики", - сказала Мазур.

Победительница "Від пацанки до панянки" сделала неожиданное признание об ориентации

Пресс-служба Нового канала

Девушка призналась, что сейчас тоже влюблена. Подписчикам в Instagram она рассказывала, что избранник старше нее, и ее чувства не взаимны. Поэтому сейчас она не ищет отношений.

Ранее, OBOZREVATEL предлагал посмотреть, какой Евгения была до проекта, и какой стала после.

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Автор
Мария Дидык
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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