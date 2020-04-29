Женя Галич отказался от подарков в день рождения и призвал помочь украинским медикам. Видео

Популярный украинский рок-музыкант, лидер группы O.TORVALD Женя Галич в свой день рождения 29 апреля призвал украинцев помогать украинским медикам в борьбе с коронавирусом.

Так, артист на официальной странице в Facebook разместил видео, в котором обратился к своим поклонникам и попросил вместо подарков перечислить деньги в поддержку врачей, которые спасают украинцев от COVID-19 (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Музыкант уточнил, что всегда собирает вечеринки по случаю своего дня рождения, но в силу непростой ситуации, которая сложилась в Украине, пришлось отказаться от идеи.

Женя Галич

"Привет! Меня зовут Женя Галич, и 29 апреля у меня день рождения. Я всегда собираю шумные вечеринки, на которые приходят много друзей и дарят много подарков. В этом году я хочу попросить у всех своих друзей и знакомых сделать мне очень особенный и важный подарок. Прошу всех, кто хочет поздравить меня, перечислить благотворительное пожертвование на проект, который имеет цель помочь врачам спасать людей от коронавируса", – обратился к пользователям сети лидер группы O.TORVALD.

Он также указал, что поддерживает инициативу Украинской биржи благотворительности Сoronavirus.Kyiv, которая уже больше месяца помогает киевским больницам, оказавшимся в эпицентре заболевания. Чтобы поддержать инициативу – перейдите по ссылке.

"Поздравить меня с праздником и сделать пожертвование очень просто! Необходимо нажать кнопку "Поддержать" и перечислить любую комфортную сумму. Это будет лучший для меня подарок!" – подытожил Галич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее O.TORVALD презентовали радикальное видео на песню "Ненавиджу вас всіх", где музыканты резко высказались о глобальных проблемах современного мира, среди которых – коронавирус, домашнее насилие, военные конфликты.