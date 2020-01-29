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29 января • обновлено в 11:40
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"Жену тебе надо…" Гарик Бирча "раздел" Олю Полякову

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Популярная украинская певица Оля Полякова показала два пикантных снимка в бикини, которые взбудоражили воображение украинского комика Гарика (Игоря) Бирчи.

На фото артистка позирует в мини-купальнике и очках. Она интересуется у поклонников, которая фотография из двух более удачная, первая или вторая.

Фолловеры под фото устроили голосование.

Оля Полякова

Оля Полякова

Оля Полякова

Оля Полякова

Бирча также оказался среди поклонников Поляковой.

"Сложный выбор... Я за фото 3 - только в очках!", - написал он певице, намекая на то, что хочет видеть ее без купальника.

"Жену тебе надо, Игорь", - ответили комику из-за его фантазий о Поляковой в одних очках.

"Жену тебе надо…" Гарик Бирча "раздел" Олю Полякову

Как известно, Гарик Бирча до сих пор не женат. В одном из интервью он признавался, что если когда-нибудь он и женится, то это будет одна женщина и на всю жизнь.

Гарик (Игорь) Бирча

Гарик (Игорь) Бирча

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голая Полякова ошарашила поклонников пикантным фото, использовав популярное в сети приложение.

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