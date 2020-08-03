Жену, расчленившую украинского рэпера, привезли в суд: ей изберут меру пресечения
В Смольнинском районном суде (Санкт-Петербург) проходит заседание по делу Марины Кохал, которая расчленила своего мужа, рэпера Энди Картрайта. Женщине изберут меру пресечения.
Об этом сообщает Telegram-канал "Life Shot". По словам инсайдеров, Кохал защищают сразу несколько адвокатов. Напомним, что ранее женщине были предъявлены обвинения в убийстве (видео из зала суда смотрите ниже).
В ходе слушания защита Марины заявила, что ее нельзя заключать под стражу, поскольку нет прямых доказательств ее вины.
"Небольшой конфликт в семье действительно был, но выглядел как "пришел пьяный, попросил еще пива, ему не дали и все закончилось. А переписка с якобы любовницей – всего лишь дружеская, последнее сообщение было отправлено 20 марта", – передает слова защиты Telegram-канал "Mash". Кроме того, отмечается: адвокаты настаивают, что супруга пыталась реанимировать уже умершего Картрайта.
В свою очередь адвокаты семьи рэпера заявили, что у Кохал был мотив убийства: причина – ревность.
"Ситуация сильно не рядовая, ребенок точно не будет в безопасности, "невиновный человек так не поступит", – отметили они.
Как сообщал OBOZREVATEL:
российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт скончался в Санкт-Петербурге. Марина Кохал якобы узнала о смерти мужа от передозировки наркотиков, никому об этом не рассказала, расчленила тело и разложила по пакетам. На четвертый день она позвонила адвокату и сообщила о случившемся. Тот, в свою очередь, сообщил в полицию.
Однако в полиции опровергли версию Кохал. Первичный анализ не обнаружил наркотиков в организме умершего рэпера.
Также стало известно, что Кохал расчленила мужа вместе со своей матерью. На момент инцидента в квартире находился их с музыкантом 2,5-летний ребенок.
СМИ распространили информацию, что жена предварительно постирала органы рэпера в стиральной машинке и отварила их с солью.