Жену, расчленившую украинского рэпера, привезли в суд: ей изберут меру пресечения

В Смольнинском районном суде (Санкт-Петербург) проходит заседание по делу Марины Кохал, которая расчленила своего мужа, рэпера Энди Картрайта. Женщине изберут меру пресечения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Life Shot". По словам инсайдеров, Кохал защищают сразу несколько адвокатов. Напомним, что ранее женщине были предъявлены обвинения в убийстве (видео из зала суда смотрите ниже).

В ходе слушания защита Марины заявила, что ее нельзя заключать под стражу, поскольку нет прямых доказательств ее вины.

"Небольшой конфликт в семье действительно был, но выглядел как "пришел пьяный, попросил еще пива, ему не дали и все закончилось. А переписка с якобы любовницей – всего лишь дружеская, последнее сообщение было отправлено 20 марта", – передает слова защиты Telegram-канал "Mash". Кроме того, отмечается: адвокаты настаивают, что супруга пыталась реанимировать уже умершего Картрайта.

В свою очередь адвокаты семьи рэпера заявили, что у Кохал был мотив убийства: причина – ревность.

"Ситуация сильно не рядовая, ребенок точно не будет в безопасности, "невиновный человек так не поступит", – отметили они.

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