Жену расчлененного в РФ рэпера допросили о сексе с мертвым мужем

Следователи с пристрастием допросили подозреваемую в убийстве своего супруга, рэпера Энди Картрайта Марину Кохал. Ее адвокат Ирина Скурту отметила, что на ее подзащитную оказывали давление и спрашивали, не занималась ли она сексом с трупом мужа.

По словам Скурту, в СИЗО к Кохал пришел следователь в сопровождении неизвестного человека. Они якобы склоняли Марину подписать признание в убийстве Картрайта, пишет "СтарХит".

"Следователь с неким товарищем, мы подозреваем, что это был оперативник уголовного розыска, оказывали на нее давление. Были уговоры признаться в убийстве, потом угрозы посадить ее мать и сдать ребенка в детский дом. Там какие-то омерзительные подробности: мол, имела ли она секс с мертвым мужем, пробовала ли его кровь. Какие-то ужасы вообще!" – заявила Скурту.

Марина Кохал Комсомольская правда

Защита Кохал уже отправила жалобы в местную и генеральную прокуратуру, а также в Следственный комитет РФ. По словам Ирины, такой "тайный допрос" Марины попадает под уголовную статью "Принуждение к даче показаний".

"Пусть объяснят, с какой целью туда явились! Потому что никаких следственных действий без адвокатов следователь не может проводить. Ей говорили, уже есть экспертиза, которая доказывает, что это она его убила. Я подозреваю, что таковой нет и быть не может, потому что в первую очередь ознакомить с этой экспертизой должны нас. Это было по сути давление на нее!" – добавила Скурту.

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