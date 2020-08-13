Жену расчлененного в РФ рэпера допросили о сексе с мертвым мужем

Энди Картрайт и его жена Марина Кохал. Коллаж
Следователи с пристрастием допросили подозреваемую в убийстве своего супруга, рэпера Энди Картрайта Марину Кохал. Ее адвокат Ирина Скурту отметила, что на ее подзащитную оказывали давление и спрашивали, не занималась ли она сексом с трупом мужа.
По словам Скурту, в СИЗО к Кохал пришел следователь в сопровождении неизвестного человека. Они якобы склоняли Марину подписать признание в убийстве Картрайта, пишет "СтарХит".
"Следователь с неким товарищем, мы подозреваем, что это был оперативник уголовного розыска, оказывали на нее давление. Были уговоры признаться в убийстве, потом угрозы посадить ее мать и сдать ребенка в детский дом. Там какие-то омерзительные подробности: мол, имела ли она секс с мертвым мужем, пробовала ли его кровь. Какие-то ужасы вообще!" – заявила Скурту.
Марина Кохал Комсомольская правда
Защита Кохал уже отправила жалобы в местную и генеральную прокуратуру, а также в Следственный комитет РФ. По словам Ирины, такой "тайный допрос" Марины попадает под уголовную статью "Принуждение к даче показаний".
"Пусть объяснят, с какой целью туда явились! Потому что никаких следственных действий без адвокатов следователь не может проводить. Ей говорили, уже есть экспертиза, которая доказывает, что это она его убила. Я подозреваю, что таковой нет и быть не может, потому что в первую очередь ознакомить с этой экспертизой должны нас. Это было по сути давление на нее!" – добавила Скурту.
Как сообщал OBOZREVATEL:
российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт умер в Санкт-Петербурге. Его жена Марина Кохал якобы узнала о смерти мужа от передозировки наркотиков, никому об этом не рассказала, расчленила тело и разложила по пакетам. На четвертый день она позвонила адвокату и сообщила о случившемся. Тот, в свою очередь, сообщил в полицию.
Однако в полиции опровергли версию Кохал. Первичный анализ не выявил наркотиков в организме умершего рэпера.
Также стало известно, что Кохал расчленила мужа вместе со своей матерью. На момент инцидента в квартире находилась их с музыкантом 2,5-летний ребенок.
СМИ распространили информацию, что жена предварительно постирала органы рэпера в стиральной машинке и отварила их с солью.
Впоследствии в прессе заявили, что Кохал во время допроса признала свою вину в убийстве мужа. Позже адвокат подозреваемого Ирина Скурту заявила журналистам, что ее клиентка вины не признавала.