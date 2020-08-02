Жену Преснякова заподозрили в беременности

Юля Ухина Люди 11:49, 2.08.2020

Жену российского певца Владимира Преснякова-младшего Наталью Подольскую заподозрили в беременности.

Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому". По словам инсайдеров, о том, что звездная пара ждет пополнения, рассказала сотрудница аптеки, в которую ходила певица. Женщина отметила, что у Подольской уже виден большой живот.

Отметим: сама Наталья пока не делала официального заявления о своей беременности. Однако в сети заметили, что она прикрывает живот на фото и носит объемные платья.

Наталью Подольскую заподозрили в беременности

Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились в 2010 году. У звездной пары есть сын Артемий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Подольская призналась, что Владимир Пресянков-младший время от времени злоупотребляет алкоголем, а также назвала его "бабником".

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